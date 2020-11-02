«Новосибирск» вернулся в лидеры благодаря 5 голам в ворота барнаульского «Динамо», у Житнева хет-трик

«Новосибирск» разгромил барнаулськое «Динамо» в 16-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 5:0. Хет-трик оформил Максим Житнев, возглавивший гонку бомбардиров с 10 мячами.

«Новосибирск» вернулся в лидеры таблицы, обогнав на 3 очка «Тюмень», имеющую два матча в запасе.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

16-й тур

«Новосибирск» — «Динамо» (Барнаул) — 5:0 (1:0)