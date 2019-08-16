Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Локомотив-Казанка» предложила закрыть сезон, у нее уже есть лучший гол чемпионата. Видео

16 августа 2019, 14:50
Теги:

«Локомотив-Казанка» в официальном Twitter представила свою версию лучшего гола чемпионата и предложила закрыть сезон.

Клуб считает таковым гол Алексея Миронова, забитый на 35 минуте матча 5-го тура первенства Олимп-ПФЛ в ворота «Пскова-747» (1:2). «Локомотив-Казанка» после 5 туров располагается на 3-м месте в турнирной таблице ПФЛ, набрав 8 очков и отставая от лидерующего «Пскова» на 2 очка.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир