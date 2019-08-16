«Локомотив-Казанка» предложила закрыть сезон, у нее уже есть лучший гол чемпионата. Видео
16 августа 2019, 14:50
«Локомотив-Казанка» в официальном Twitter представила свою версию лучшего гола чемпионата и предложила закрыть сезон.
Клуб считает таковым гол Алексея Миронова, забитый на 35 минуте матча 5-го тура первенства Олимп-ПФЛ в ворота «Пскова-747» (1:2). «Локомотив-Казанка» после 5 туров располагается на 3-м месте в турнирной таблице ПФЛ, набрав 8 очков и отставая от лидерующего «Пскова» на 2 очка.
Закрывайте сезон — лучший гол этого чемпионата уже есть ?— ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) August 16, 2019
Алексей Миронов?#мыКазанка pic.twitter.com/UqbY8D7BKd
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/