«Локомотив-Казанка» предложила закрыть сезон, у нее уже есть лучший гол чемпионата. Видео

«Локомотив-Казанка» в официальном Twitter представила свою версию лучшего гола чемпионата и предложила закрыть сезон.

Клуб считает таковым гол Алексея Миронова, забитый на 35 минуте матча 5-го тура первенства Олимп-ПФЛ в ворота «Пскова-747» (1:2). «Локомотив-Казанка» после 5 туров располагается на 3-м месте в турнирной таблице ПФЛ, набрав 8 очков и отставая от лидерующего «Пскова» на 2 очка.