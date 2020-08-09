«Казанка» на старте ПФЛ победила «Коломну», «Зенит-2» потерял очки со «Смоленском»
Стартовал сезон Олимп-ПФЛ в группе «Запад». Дубль «Локомотива» «Казанка» взяла верх над «Коломной» — 2:1. «Зенит-2» сыграл вничью со «Смоленском».
«Олимп-Долгопрудный» разгромил «Читу» 3:0, счет открыл экс-форвард «Спартака» Никита Баженов.
Еще в одной игре «Ленинградец» забил пять мячей «Родине» (5:2), дубль оформил экс-хавбек сборной России Роман Воробьев.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа «Запад»
1-й тур
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Смоленск» — 1:1
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Родина» (Москва) — 5:2
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Чита» — 3:0
«Тверь» — «Зенит» (Иркутск) — 1:1
«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Коломна» — 2:1
«Муром» — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 2:1
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/