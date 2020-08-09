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«Казанка» на старте ПФЛ победила «Коломну», «Зенит-2» потерял очки со «Смоленском»

20:05

Стартовал сезон Олимп-ПФЛ в группе «Запад». Дубль «Локомотива» «Казанка» взяла верх над «Коломной» — 2:1. «Зенит-2» сыграл вничью со «Смоленском».

«Олимп-Долгопрудный» разгромил «Читу» 3:0, счет открыл экс-форвард «Спартака» Никита Баженов.

Еще в одной игре «Ленинградец» забил пять мячей «Родине» (5:2), дубль оформил экс-хавбек сборной России Роман Воробьев.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

1-й тур

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Смоленск» — 1:1

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Родина» (Москва) — 5:2

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Чита» — 3:0

«Тверь» — «Зенит» (Иркутск) — 1:1

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Коломна» — 2:1

«Муром» — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 2:1

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/

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