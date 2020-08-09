КАМАЗ забил 6 безответных голов «Крыльям Советов"-2
20:32
КАМАЗ разгромил «Крылья Советов-2» в матче 1-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 6:0. На один мяч меньше забила «Звезда» в ворота «Лады» — 5:0.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа «Урал-Приволжье»
1-й тур
«Волга» (Ульяновск) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 2:0
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 6:0
«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Звезда» (Пермь) — 0:5
«Оренбург-2» (Оренбург) — «Новосибирск» — 0:1
«Волна» (Нижегородская область) — «Челябинск» — 1:0
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/uralpovolg/
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