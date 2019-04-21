18:07 | Футбол — Олимп - ПФЛ

"КАМАЗ" сократил отставание от "Нефтехимика", за челнинцев сыграл чемпион КХЛ Лукоянов

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"Нефтехимик" сыграл вничью со "Звездой" в матче 20-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Урал-Приволжье". Осечкой лидеров таблицы воспользовался КАМАЗ, обыгравший "Уфу-2". В составе челнинцев на поле вышел хоккеист, чемпион КХЛ Артем Лукоянов.

 
21 апреля. Набережные Челны. &quot;КАМАЗ&quot; - &quot;Уфа-2&quot; - 2:0. В игре Артем Лукоянов.Чемпион КХЛ дебютировал в профессиональном футболе. Как это получилось?

По итогам первого этапа команды разделятся на две группы. В группу A за выход в Олимп-ФНЛ выйдут шесть лучших клубов и проведут однокруговой турнир с сохранением очков первого этапа.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье" 

20-й тур 

КАМАЗ (Набережные Челны) - "Уфа-2" (Уфа) - 2:0 (1:0)

Голы: Караев, 35 (1:0). Караев, 70 (2:0). 

"Звезда" (Пермь) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:0 

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 2:1 (2:1)

Голы: Шевченко, 14 (1:0). Пономарев, 17 (1:1). Шевченко, 23 (2:1). 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/uralpovolg/

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