Источник: «Спартак-Владикавказ» расформируют

Клуб «Спартак-Владикавказ» в ближайшее время будет расформирован, сообщает портал Ossetia News. Главный тренер Валерий Горохов уже покинул свой пост.

«В клубе давно финансовые проблемы. Можно сказать, что команды уже давно нет. Никаких подвижек, ребята занимались сами, по индивидуальной программе. Скорее всего, команды уже не будет, ее переформируют. Но будет академия. Весь персонал клуба перенаправят в футбольную академию. Команду тоже расформируют, но какова будет их дальнейшая судьба сказать сложно», — рассказал Ossetia News источник в «Спартак-Владикавказ».