Гендиректор «Севастополя»: «Турнир Крымского футбольного союза на два-три порядка ниже, чем вторая лига России»

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый оценил дебют клуба в ФНЛ-2.

«У нас был укороченный сезон, поскольку ФНЛ в этом году провела реорганизацию второй лиги. Если оценивать итоги прошедшего турнира, то обидно, что не дотянули, но при этом довольны, что навязали борьбу конкурентам в свой первый сезон. Почему не дотянули? Мы в первом круге в своей группе выступили не очень удачно. Потому что разные требования между соревнованиями Крымского футбольного союза (КФС), где мы играли раньше, и в лиге Б ФНЛ-2. А проходить аттестацию для участия в ФНЛ-2 нам пришлось в очень сжатые сроки. И оперативно меняться.

Уровень отличался? Не то слово! И это тоже повлияло на неудачный старт. Есть три компонента оценки футболистов: скорость перемещения, быстрота принятия решения и быстрота работы с мячом. Во всех этих трех компонентах турнир Крымского футбольного союза на два-три порядка ниже, чем вторая лига России, в которую мы попали. Поэтому нашим футболистам нужна была адаптация», — приводят слова гендиректора клуба «Известия».

Интеграцию в соревнования под эгидой ФНЛ прошли два крымских клуба — «Севастополь» и «Рубин Ялта». Команда из Севастополя по итогам сезона заняла седьмое место, ялтинский «Рубин» — третье.