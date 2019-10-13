«Чита» и «Сахалин» сыграли в феерическую ничью. «Зенит» из Иркутска уверенно обыграл «Новосибирск»

«Чита» и «Сахалин» сыграли вничью (3:3) в матче 14-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Восток». «Сахалин» после 12 игр набрал 18 очков и занимает промежуточное второе место, «Чита» — четвертая с 15 очками.

В другом матче 14-го тура иркутский «Зенит» обыграл «Новосибирск» со счетом 2:0. «Новосибирск» с 17 очками третий, «Зенит» с 9 очками занимает последнее шестое место.

Олимп — ПФЛ. Группа «Восток»

14-й тур

«Чита» — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:3 (2:2)

Голы: Дьяченко, 6 (1:0). Марков, 15 (2:0). Матрахов, 24 (2:1). Щербаков, 37 (2:2). Марков, 82 (3:2). Коломыц, 88 — с пенальти (3:3).

Судья: Перезва (Раменское).

13 октября. Чита. Стадион «Юность».

«Зенит» (Иркутск) — «Новосибирск» — 2:0 (2:0)

Голы: Булгатов, 2 (1:0). Пытлев, 34 (2:0).

Судья: Жариков (Хабаровск).

13 октября. Иркутск. Стадион «Зенит».