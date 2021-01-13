Червиченко рассказал, сколько клубу Савина понадобится на участие в ПФЛ

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал основные статьи расходов, с которыми столкнется блогер Евгений Савин в должности президента ФК «Красава».

«В нынешних реалиях содержать клуб ПФЛ — дорогое удовольствие, — цитирует Червиченко RT. — Савину потребуется минимум 10 миллионов рублей. Деньги уходят на зарплату (30—50 тысяч рублей) и премиальные футболистам, аренду стадиона и тренировочных полей. Но основная статья расходов — это переезды. Хорошо, если до места проведения матча можно добраться на автобусе, а если нет — перелет обойдется недешево».

Ранее стало известно, что консультантом клуба станет бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.