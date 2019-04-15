"Чайка" забила 5 голов "Краснодару-3" и возглавила таблицу "Юга"

"Чайка" разгромила "Краснодар-3" в матче 23-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг" - 5:0. Клуб из Песчанокопского единолично возглавил таблицу, опередив на 3 очка "Урожай", у которого игра в запасе.

Первенство России

Олимп-ПФЛ

Группа "Юг"

23-й тур

"Чайка" (Песчанокопское) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 5:0 (5:0)

Голы: Яковлев, 11 (1:0). Гречкин, 15 (2:0). Подбельцев, 26 (3:0). Семейкин, 57 (4:0). Чалый, 64 (5:0).