«Алания» разгромила «Махачкалу» в матче ПФЛ
18:18
В матче 8-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ «Алания» принимала «Махачкалу». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.
Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»
8-й тур
«Алания» (Владикавказ) — «Махачкала» — 4:0 (3:0)
Голы: Машуков, 7 (1:0). Хадарцев, 27 — с пенальти (2:0). Крамаренко, 38 (3:0). Хадарцев, 56 (4:0).
Судья: Жабченко (Краснодар).
7 сентября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Интер» (Черкесск) — 0:2 (0:1)
Голы: Тюфяков, 42 (0:1). Столбовой, 57 (0:2).
Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).
7 сентября. Махачкала. Стадион «Динамо».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/