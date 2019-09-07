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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Алания» разгромила «Махачкалу» в матче ПФЛ

18:18
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В матче 8-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ «Алания» принимала «Махачкалу». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.

Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»

8-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Махачкала» — 4:0 (3:0)

Голы: Машуков, 7 (1:0). Хадарцев, 27 — с пенальти (2:0). Крамаренко, 38 (3:0). Хадарцев, 56 (4:0).

Судья: Жабченко (Краснодар).

7 сентября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Интер» (Черкесск) — 0:2 (0:1)

Голы: Тюфяков, 42 (0:1). Столбовой, 57 (0:2).

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

7 сентября. Махачкала. Стадион «Динамо».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/

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