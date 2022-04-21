Автор гола в ворота «Зенита» Гурциев высказался о выходе «Алании» в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

Нападающий «Алании» Батраз Гурциев прокомментировал победу над «Зенитом» (2:2, 6:5 — по пенальти) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Гурциев стал автором первого гола своей команды в матче.

«Хочу поздравить всю Осетию с победой! Мы показали, на что способна «Алания». Мы — одно целое! Также хочу поблагодарить всех, кто пришел и поддержал нас, спасибо большое! Нам не удалось забить в первом тайме, хотя моменты были. Но ничего страшного, главное — мы в полуфинале Кубка России!

Мы выходили играть исключительно на победу. Нам было не важно, кто перед нами, «Зенит» или любая другая команда, настрой был один. Нужно было выходить и доказывать, чего мы стоим! Довольны, что смогли порадовать наших болельщиков. Чего ожидать от «Алании» в полуфинале? Пока нет мыслей об этом матче. Нам предстоит важный выезд. Все мысли только о следующей игре», — приводит пресс-служба клуба из Владикавказа слова Гурциева.

Помимо «Алании» в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России вышли «Динамо», «Енисей» и «Спартак». Жеребьевка состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.