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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 11:36

Автор гола в ворота «Зенита» Гурциев высказался о выходе «Алании» в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Алании» Батраз Гурциев прокомментировал победу над «Зенитом» (2:2, 6:5 — по пенальти) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Гурциев стал автором первого гола своей команды в матче.

«Хочу поздравить всю Осетию с победой! Мы показали, на что способна «Алания». Мы — одно целое! Также хочу поблагодарить всех, кто пришел и поддержал нас, спасибо большое! Нам не удалось забить в первом тайме, хотя моменты были. Но ничего страшного, главное — мы в полуфинале Кубка России!
Мы выходили играть исключительно на победу. Нам было не важно, кто перед нами, «Зенит» или любая другая команда, настрой был один. Нужно было выходить и доказывать, чего мы стоим! Довольны, что смогли порадовать наших болельщиков. Чего ожидать от «Алании» в полуфинале? Пока нет мыслей об этом матче. Нам предстоит важный выезд. Все мысли только о следующей игре», — приводит пресс-служба клуба из Владикавказа слова Гурциева.

Помимо «Алании» в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России вышли «Динамо», «Енисей» и «Спартак». Жеребьевка состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Источник: https://t.me/fcalania/4930
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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