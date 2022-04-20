Мощнейшая «Алания»! Спаслась на последней минуте и по пенальти выбила «Зенит»

Лидер РПЛ покидает БЕТСИТИ Кубок России в эпичной концовке.

Жесткая «Алания»

Тренер Спартак Гогниев — открытие последних сезонов. Мы хорошо помним его как футболиста, но в новой роли он уже ярко раскрылся и сделал из «Алании» едва ли не самую обсуждаемую команду ФНЛ. И речь не о бескомпромиссных и откровенных пресс-конференциях, а о манере игры владикавказцев. «Алания» украшает наш футбол хитроумными стандартными положениями, активным прессингом и просто зрелищными матчами.

Но все это — в ФНЛ, а «Зенит» — совершенно другая история. Да, «Алания» в этом кубковом сезоне прошла «Уфу» и «Арсенал», но на матч с лидером премьер-лиги у нее был особый настрой. Он отчетливо стал виден с первой минуты, когда Хубулов врезался в Барриоса в центре поля. Уже в первом тайме статистика фолов выглядела дико: 10:4. А по желтым карточкам «Алания» к перерыву вела 2:0.

Номинальные хозяева (встреча проходила в Грозном) встретили «Зенит» очень активно и жестко. Нарушения правил в основном были не тактическими, как обычно бывает, — владикавказцы именно шли до конца в каждом эпизоде. А поле на стадионе имени Билимханова искусственное, так что за здоровье игроков «Зенита» было тревожно.

«Алания» — «Зенит» — 2:2, по пенальти 6:5. Фото ФК «Зенит»

Проваленный тайм чемпиона

«Алания» действовала грубо, но это единственный минус ее игры. Причин для похвалы гораздо больше. Во-первых, хозяева вообще не боялись чемпиона России. Агрессивная игра проявлялась не только в количестве фолов, но и в интенсивности прессинга, а также в скорости контратак. «Зенит» привык, что менее классные соперники встречают его около линии своей штрафной, но «Алания» поддавливала гостей очень высоко. Пожалуй, даже самые прессингующие команды РПЛ («Локомотив» и «Краснодар») так высоко не встречали питерцев.

Сергей Семак устроил ожидаемую ротацию, и, конечно, из-за этого у команды тоже возникли проблемы. В запасе остались Дуглас Сантос, Малком, Юри Алберто и Сергеев, вне заявки — Клаудиньо и травмированные Ловрен с Караваевым. Зато вернулся в основу полностью выздоровевший Вендел (и оказался единственным бразильцем в стартовом составе).

Штаб Семака, кажется, конкретно к «Алании» ничего не придумал. «Зенит» выбрал схему 4-4-2 с мячом, которая трансформировалась в 3-5-2 без мяча за счет перемещений Кузяева на правом фланге. Но как расстановки, так и футболистов на этих позициях мы уже видели. Важнее сказать, что доставка мяча до чужой штрафной осуществлялась чаще всего через навесы на Ерохина и Дзюбу. Вендел иногда пытался тащить мяч сам через центр, но без соотечественников ему было тяжело комбинировать. Поэтому «Зенит» и провалил первый тайм — ни одного удара в створ.

Гол хозяев

«Алания» до перерыва смотрелась живее и свежее. Она же создала самый опасный момент в первом тайме, когда из штрафной бил Хубулов. Разочаровывали только стандарты — никаких оригинальных «каруселей» «Алания» не использовала, так что «Зенит» внешне легко отбивался от подач.

В начале второго тайма все изменилось: «Алания» все-таки забила, причем после углового. «Зенит» оборонялся строго зонно, так что за внезапным подключением Гурциева никто не успел — и владикавказцы логично повели в счете.

Вопрос по «Алании» был только один: как долго ее хватит на столь интенсивный футбол? Команда Гогниева тратила очень много сил. Да и эмоций тоже — даже запасной «Алании» Кочиев успел получить предупреждение за разговоры. И, что характерно, после забитого мяча хозяева не зарылись в своей штрафной, а продолжали размашисто атаковать и прессинговать.

«Алания» — «Зенит» — 2:2, по пенальти 6:5. Фото ФК «Зенит»

Перестановки Семака

«Аланию» должна была беспокоить не только собственная выносливость, но и скамейка «Зенита». В запасе у гостей остались многие звезды, и Семак по ходу второго тайма ожидаемо бросил их в бой. Главного тренера сине-бело-голубых часто критикуют за поздние замены и плохое управление игрой, но тут он все сделал четко.

Еще в перерыве на поле вышел Дуглас Сантос, а на 66-й минуте появились и свежие форварды — Алберто с Сергеевым. И все трое напрямую поучаствовали в забитых мячах. Бразильцы вместе с Круговым соорудили первый гол: Вендел бросил в атаку Кругового, Алберто сыграл в изящную стенку с Данилом, а Дуглас замкнул его прострел. И уже тогда стало понятно, что «Алания» истощается. А на 82-й минуте Сергеев вывел «Зенит» вперед.

Фантастическая концовка

В отличие от хозяев, гости при счете в свою пользу откатили линию обороны. «Алании» это было только на руку — и она забила в добавленное время. Причем сделала это как раз благодаря изощренному розыгрышу штрафного. Во время исполнения удара все футболисты «Алании» находились за линией мяча. По ходу сезона команда Гогниева уже применяла такой прием, когда около пяти-шести человек пробегали мимо мяча, но на этот раз пробил второй — Гиоргобиани — точно в «девятку».

Болельщики «Алании» были в экстазе, но предстояло еще выиграть серию пенальти. Голкипер владикавказцев Солдатенко — мастер по отражению 11-метровых, в отличие от Кержакова, чья статистика по сейвам гораздо скромнее. Но после трех пар ударов «Зенит» вел 3:2, а затем промазал штатный пенальтист команды Сутормин, вышедший на поле прямо под серию.

Десяти ударов командам не хватило для выявления победителя, а в серии до промаха ошибся Круговой. «Алания» выцарапала победу в фантастической игре и выходит в полуфинал!