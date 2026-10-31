«Краснодар» повторил худшую серию в истории. «Родина» заслужила этот камбэк

Сенсация в Химках.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)

Иногда успехи в групповом раунде Кубка России и их влияние на результаты в чемпионате недооценивают. А ведь два года назад в чемпионском сезоне у «Краснодара» выдался непростой старт, но 1:0 с ЦСКА во втором по статусу отечественном турнире дали импульс для рекордной серии из одиннадцати побед в РПЛ. И стали фундаментом для исторического достижения. Вспомнилось об этом, когда «быки» в середине недели превзошли «Динамо»: черно-зеленые отпраздновали первый осенний выигрыш, а вернувшийся летом Воробьев наконец-то открыл счет своим голам.

В Химках серьезность намерений команда Мурада Мусаева продемонстрировала в первой же атаке, когда дотащивший мяч с центра поля до штрафной Кристиан попал в перекладину. Но если кто-то подумал, что такой дебют выбьет «Родину» из колеи, он сильно заблуждался. Москвичи очень сильно изменились в лучшую сторону с приходом Джонатана Альбы, для которого «Краснодар» во время работы в «Ростове» был принципиальным соперником. Хозяева смело выглядели в атаке и хорошо контролировали мяч, при потере которого очень грамотно перестраивались и организованно защищались.

В какой-то момент «Родина» даже вышла вперед по опасным подходам. Запомнилось, как после подачи Бакаева экс-краснодарец Онугха бил головой. Агкацев грамотно выбрал позицию, а когда Егорычев в центре накрыл Уткина, Рейна промчался к штрафной, и мяч миновал ворота только благодаря рикошету от Тормены. Наконец, перед уходом на перерыв Мачадо выстрелил с подбора, и, так как Агкацев не слишком уверенно сыграл из-за отскока от газона, вратарю пришлось самоотверженно предотвращать добивание. На этом отрезке южане могли похвастаться только проникающей передачей Уткина в штрафную, где Кристиан переправлял мяч Кордобе, однако пожар потушил перехват Игора Силвы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

На второй тайм «Краснодар» вышел, сделав две замены: в атаку добавился Воробьев (вместо Уткина), а Черникова сменил Буркин. Только первый эффект от перестановок получился обратным! Москвичи в течение минуты дважды атаковали слева от штрафной, и если с ударом Егорычева справился Агкацев, то Бакаев закрутил мяч по недосягаемой для голкипера траектории. Гостей спаса перекладина, и только после этого «быкам» удалось организовать полноценное давление в затяжных позиционных атаках. В одной из них искусственный газон подвел Буркина, который поскользнулся при попытке пробить с разворота и лишь размял вратаря. Куда сложнее Волкову пришлось, когда штрафной метров с тридцати исполнял Ленини.

И все-таки «Краснодар» забил, а в голевой атаке выяснилось, что навешивать в составе «быков» можно не только на Кордобу. Кристиан ниже колумбийца на десять сантиметров (178 и 188 см), но в момент крученой подачи Воробьева бразилец буквально взлетел над Мачадо. А главное — акцентированно пробил точно под дальнюю штангу.

Вот только нынешний «Краснодар» несравним с самим собой образца двух предыдущих сезонов. Та команда умела дожимать соперника и обладала инстинктом убийцы. Нынешняя в прошлом туре упустила победу над «Балтикой», а в Химках позволила «Родине» отыграться в течение пяти минут. Вице-чемпионов огорчил Онугха, который у линии штрафной зацепился за мягкий заброс Егорычева из центрального круга и воспользовался неудачными действиями Жубала.

Звучит банально, но краснодарцам пришлось все начинать заново, а получалось не слишком хорошо. Хозяева усвоили урок с пропущенным голом, и, когда Воробьев уже с противоположного фланга от линии поля навешивал на голову Кристиана, мяч на себя принял Силва. А последними козырями в колоде Мусаева стали Боселли и Дуглас Аугусто. В своем лучшем состоянии бразилец — важнейшая фигура в краснодарских схемах, но не игравшему с 10 октября хавбеку было суждено оказаться в ненужное время в ненужном месте. Впрочем, больше вопросов к Буркину, чей неудачный вынос из штрафной стал подарком для Мачадо. Его прострел обернулся автоголом Дугласа.

Бесспорно, «быки» могут сетовать на отсутствие удачи. Тем более что при 2:1 Воробьев из отличной позиции попал в штангу, а потом продравшегося к воротам Кордобу самоотверженно остановил Волков. Только невезение — точно не главная причина проблем «Краснодара». Важнее то, что находившаяся перед стартовым свистком в зоне вылета «Родина» оказалась лучше по игре и победила заслуженно. Это уже не явный претендент на понижение в классе, как виделось до прихода Альбы. У «быков» же все плохо: они повторили свою худшую серию в истории, не выиграв седьмой матч подряд в РПЛ. А впереди — ЦСКА.