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«Краснодар» повторил худшую серию в истории. «Родина» заслужила этот камбэк

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сенсация в Химках.
Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)
Родина
2:1
Краснодар

Иногда успехи в групповом раунде Кубка России и их влияние на результаты в чемпионате недооценивают. А ведь два года назад в чемпионском сезоне у «Краснодара» выдался непростой старт, но 1:0 с ЦСКА во втором по статусу отечественном турнире дали импульс для рекордной серии из одиннадцати побед в РПЛ. И стали фундаментом для исторического достижения. Вспомнилось об этом, когда «быки» в середине недели превзошли «Динамо»: черно-зеленые отпраздновали первый осенний выигрыш, а вернувшийся летом Воробьев наконец-то открыл счет своим голам.

&laquo;Краснодар&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; благодаря дублю Дмитрия Воробьева.«Краснодар» выиграл впервые с августа. «Быки» разобрались с «Динамо» и обеспечили выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка

В Химках серьезность намерений команда Мурада Мусаева продемонстрировала в первой же атаке, когда дотащивший мяч с центра поля до штрафной Кристиан попал в перекладину. Но если кто-то подумал, что такой дебют выбьет «Родину» из колеи, он сильно заблуждался. Москвичи очень сильно изменились в лучшую сторону с приходом Джонатана Альбы, для которого «Краснодар» во время работы в «Ростове» был принципиальным соперником. Хозяева смело выглядели в атаке и хорошо контролировали мяч, при потере которого очень грамотно перестраивались и организованно защищались.

В какой-то момент «Родина» даже вышла вперед по опасным подходам. Запомнилось, как после подачи Бакаева экс-краснодарец Онугха бил головой. Агкацев грамотно выбрал позицию, а когда Егорычев в центре накрыл Уткина, Рейна промчался к штрафной, и мяч миновал ворота только благодаря рикошету от Тормены. Наконец, перед уходом на перерыв Мачадо выстрелил с подбора, и, так как Агкацев не слишком уверенно сыграл из-за отскока от газона, вратарю пришлось самоотверженно предотвращать добивание. На этом отрезке южане могли похвастаться только проникающей передачей Уткина в штрафную, где Кристиан переправлял мяч Кордобе, однако пожар потушил перехват Игора Силвы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

На второй тайм «Краснодар» вышел, сделав две замены: в атаку добавился Воробьев (вместо Уткина), а Черникова сменил Буркин. Только первый эффект от перестановок получился обратным! Москвичи в течение минуты дважды атаковали слева от штрафной, и если с ударом Егорычева справился Агкацев, то Бакаев закрутил мяч по недосягаемой для голкипера траектории. Гостей спаса перекладина, и только после этого «быкам» удалось организовать полноценное давление в затяжных позиционных атаках. В одной из них искусственный газон подвел Буркина, который поскользнулся при попытке пробить с разворота и лишь размял вратаря. Куда сложнее Волкову пришлось, когда штрафной метров с тридцати исполнял Ленини.

И все-таки «Краснодар» забил, а в голевой атаке выяснилось, что навешивать в составе «быков» можно не только на Кордобу. Кристиан ниже колумбийца на десять сантиметров (178 и 188 см), но в момент крученой подачи Воробьева бразилец буквально взлетел над Мачадо. А главное — акцентированно пробил точно под дальнюю штангу.

Вот только нынешний «Краснодар» несравним с самим собой образца двух предыдущих сезонов. Та команда умела дожимать соперника и обладала инстинктом убийцы. Нынешняя в прошлом туре упустила победу над «Балтикой», а в Химках позволила «Родине» отыграться в течение пяти минут. Вице-чемпионов огорчил Онугха, который у линии штрафной зацепился за мягкий заброс Егорычева из центрального круга и воспользовался неудачными действиями Жубала.

Звучит банально, но краснодарцам пришлось все начинать заново, а получалось не слишком хорошо. Хозяева усвоили урок с пропущенным голом, и, когда Воробьев уже с противоположного фланга от линии поля навешивал на голову Кристиана, мяч на себя принял Силва. А последними козырями в колоде Мусаева стали Боселли и Дуглас Аугусто. В своем лучшем состоянии бразилец — важнейшая фигура в краснодарских схемах, но не игравшему с 10 октября хавбеку было суждено оказаться в ненужное время в ненужном месте. Впрочем, больше вопросов к Буркину, чей неудачный вынос из штрафной стал подарком для Мачадо. Его прострел обернулся автоголом Дугласа.

Бесспорно, «быки» могут сетовать на отсутствие удачи. Тем более что при 2:1 Воробьев из отличной позиции попал в штангу, а потом продравшегося к воротам Кордобу самоотверженно остановил Волков. Только невезение — точно не главная причина проблем «Краснодара». Важнее то, что находившаяся перед стартовым свистком в зоне вылета «Родина» оказалась лучше по игре и победила заслуженно. Это уже не явный претендент на понижение в классе, как виделось до прихода Альбы. У «быков» же все плохо: они повторили свою худшую серию в истории, не выиграв седьмой матч подряд в РПЛ. А впереди — ЦСКА.

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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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