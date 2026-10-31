«Краснодар» повторил худшую серию в истории. «Родина» заслужила этот камбэк
Иногда успехи в групповом раунде Кубка России и их влияние на результаты в чемпионате недооценивают. А ведь два года назад в чемпионском сезоне у «Краснодара» выдался непростой старт, но 1:0 с ЦСКА во втором по статусу отечественном турнире дали импульс для рекордной серии из одиннадцати побед в РПЛ. И стали фундаментом для исторического достижения. Вспомнилось об этом, когда «быки» в середине недели превзошли «Динамо»: черно-зеленые отпраздновали первый осенний выигрыш, а вернувшийся летом Воробьев наконец-то открыл счет своим голам.
В Химках серьезность намерений команда Мурада Мусаева продемонстрировала в первой же атаке, когда дотащивший мяч с центра поля до штрафной Кристиан попал в перекладину. Но если кто-то подумал, что такой дебют выбьет «Родину» из колеи, он сильно заблуждался. Москвичи очень сильно изменились в лучшую сторону с приходом Джонатана Альбы, для которого «Краснодар» во время работы в «Ростове» был принципиальным соперником. Хозяева смело выглядели в атаке и хорошо контролировали мяч, при потере которого очень грамотно перестраивались и организованно защищались.
В какой-то момент «Родина» даже вышла вперед по опасным подходам. Запомнилось, как после подачи Бакаева экс-краснодарец Онугха бил головой. Агкацев грамотно выбрал позицию, а когда Егорычев в центре накрыл Уткина, Рейна промчался к штрафной, и мяч миновал ворота только благодаря рикошету от Тормены. Наконец, перед уходом на перерыв Мачадо выстрелил с подбора, и, так как Агкацев не слишком уверенно сыграл из-за отскока от газона, вратарю пришлось самоотверженно предотвращать добивание. На этом отрезке южане могли похвастаться только проникающей передачей Уткина в штрафную, где Кристиан переправлял мяч Кордобе, однако пожар потушил перехват Игора Силвы.
На второй тайм «Краснодар» вышел, сделав две замены: в атаку добавился Воробьев (вместо Уткина), а Черникова сменил Буркин. Только первый эффект от перестановок получился обратным! Москвичи в течение минуты дважды атаковали слева от штрафной, и если с ударом Егорычева справился Агкацев, то Бакаев закрутил мяч по недосягаемой для голкипера траектории. Гостей спаса перекладина, и только после этого «быкам» удалось организовать полноценное давление в затяжных позиционных атаках. В одной из них искусственный газон подвел Буркина, который поскользнулся при попытке пробить с разворота и лишь размял вратаря. Куда сложнее Волкову пришлось, когда штрафной метров с тридцати исполнял Ленини.
И все-таки «Краснодар» забил, а в голевой атаке выяснилось, что навешивать в составе «быков» можно не только на Кордобу. Кристиан ниже колумбийца на десять сантиметров (178 и 188 см), но в момент крученой подачи Воробьева бразилец буквально взлетел над Мачадо. А главное — акцентированно пробил точно под дальнюю штангу.
Вот только нынешний «Краснодар» несравним с самим собой образца двух предыдущих сезонов. Та команда умела дожимать соперника и обладала инстинктом убийцы. Нынешняя в прошлом туре упустила победу над «Балтикой», а в Химках позволила «Родине» отыграться в течение пяти минут. Вице-чемпионов огорчил Онугха, который у линии штрафной зацепился за мягкий заброс Егорычева из центрального круга и воспользовался неудачными действиями Жубала.
Звучит банально, но краснодарцам пришлось все начинать заново, а получалось не слишком хорошо. Хозяева усвоили урок с пропущенным голом, и, когда Воробьев уже с противоположного фланга от линии поля навешивал на голову Кристиана, мяч на себя принял Силва. А последними козырями в колоде Мусаева стали Боселли и Дуглас Аугусто. В своем лучшем состоянии бразилец — важнейшая фигура в краснодарских схемах, но не игравшему с 10 октября хавбеку было суждено оказаться в ненужное время в ненужном месте. Впрочем, больше вопросов к Буркину, чей неудачный вынос из штрафной стал подарком для Мачадо. Его прострел обернулся автоголом Дугласа.
Бесспорно, «быки» могут сетовать на отсутствие удачи. Тем более что при 2:1 Воробьев из отличной позиции попал в штангу, а потом продравшегося к воротам Кордобу самоотверженно остановил Волков. Только невезение — точно не главная причина проблем «Краснодара». Важнее то, что находившаяся перед стартовым свистком в зоне вылета «Родина» оказалась лучше по игре и победила заслуженно. Это уже не явный претендент на понижение в классе, как виделось до прихода Альбы. У «быков» же все плохо: они повторили свою худшую серию в истории, не выиграв седьмой матч подряд в РПЛ. А впереди — ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1