Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, болельщик «Спартака» Александр Панов — о победе в кубковом дерби над ЦСКА (1:0).

— В первую очередь хочу поздравить «Спартак» со столетием. Большая дата! — говорит Панов. — И команда не подвела. Сделала всем нам прекрасный подарок. Победа в дерби — что может быть лучше?

— А «Спартак» наиграл на победу?

— По количеству моментов красно-белые превзошли армейцев. Но есть вопросы по реализации. Кроме того, нужно отдать должное Игорю Акинфееву. Недавно он провел за ЦСКА 700-й матч и продолжает держать высокий уровень. Сегодня совершил нескольких классных сейвов, действовал безупречно. Но против удара Бакаева с «точки» был уже бессилен.

— Пенальти бесспорный?

— Да. Мяч попал в руку Бийолу. Здесь все очевидно. Победа закономерна. Однако в какой-то степени красно-белым улыбнулась задача. Не забывайте, что весь второй тайм ЦСКА провел вдесятером. При этом создал два убойных момента! Карраскаль, а затем и Щенников угодили в штангу. То есть армейцы вполне могли спасти эту игру. Так что меня тревожит и разочаровывает наша реализация моментов. Думаю, уж на второй гол то наиграли. Но...

— Николсон заработал пенальти, но почему сам бил настолько неудачно?

— К нему есть вопросы. Как-то он не сконцентрирован в решающие моменты. Не так быстро принимает решения, затягивает с исполнением. Лишние движения какие-то. Но не забывайте, что он из Ямайки. Какая-то школа у него, конечно, есть, но ее надо как-то переложить на российские реалии. Перестроиться. У нас все же много борьбы, стыков, защитники тебя быстро накрывают. А сегодня мне казалось, что Шамар до конца не знал — бить или отдавать. Хотя уровень у него, бесспорно, виден. Плюс парень еще будет прогрессировать здесь, если вдруг летом никуда не уедет по определенным причинам.

— Как вам Соболев?

— Он неплохо дополняет Николсона, но и у Александра есть проблемы с техникой. В конце матча его вывели на хорошую ударную позицию, а он начал зачем-то жонглировать мячом, упустил свой шанс...

— Зачем Ваноли снял с игры Бакаева? Вам не кажется, что на количество игрового времени полузащитника влияет его ситуация с контрактом?

— Не берусь судить, но я бы посоветовал Бакаеву нормально воспринимать решения Ваноли. Тренеру виднее. Бакаев действительно смотрелся неплохо, но итальянец, значит, преследовал какие-то свои цели конкретно в этой игре. Здесь никакого криминала я не вижу. Скорее его замена связана с тактическими моментами.

— Вы видите, что команда при Ваноли прогрессирует? Или какой-то закономерности не наблюдается?

— Мне нравится тренер Ваноли, нравится, как при нем играет команда.

— Чем же вам нравится Ваноли?

— По сравнению с Виторией, при итальянце команда играет больше в атаку, агрессивнее, ярче. Да и приобретения пришлись ко двору. Николсон и Мартинс приносят определенную пользу. Рад, что многие легионеры остались — и в «Спартаке», и в ЦСКА. Не стоит мешать спорт и политику.

— Какая позиция в этом «Спартаке» «проседает»?

-Жаль, что уехал Айртон. Мозес получил травму, и сегодня на фланге вышел Классен. Вот он не особо убедил. Вроде, парень реактивный, шустрый, однако суеты многовато. КПД, увы, невысокий. Не хватает выверенных подач, обострений. Он мне, кстати, немного напоминает раннего Бакаева. Тот тоже суетился, но не был эффективен.

— Как в целом оцените судейство Москалева?

— О пенальти я уже сказал. А вот Гбамена я бы все-таки не удалял.

— Почему?

— Считаю, тот фол все же не тянул на желтую карточку. Какая-то странная трактовка правил. Нет единого подхода. Кого-то наказывают, кого-то прощают. Я бы просто ограничился назначение штрафного. Все-таки дерби. Можно было в той ситуации оставить команды в равных составах. С другой стороны, Гбамен первую карточку получил за разговоры. Зачем?

— В общем, вы готовы сказать: «Ваноли — верим»?

— Когда Тедеско только возглавил «Спартак», его многие критиковали. Но я был за него. В итоге Доменико вывел команду в Лигу чемпионов. И сейчас я поддерживаю Ваноли. На мой взгляд, при Витории игра не особо радовала. Ребятам не хватало сил, они постоянно пропускали в концовках...

— Зато Витория показал отличный результат в Лиге Европы.

— Согласен. Здесь ему, конечно, надо отдать должное. Но если в целом проанализировать рисунок игры, то сейчас красно-белые больше нацелены на атаку. Что ж, будем болеть дальше. В чемпионате мало шансов попасть даже в пятерку. А вот Кубок — более осязаемый трофей. Мы пока не знаем, с кем сыграем в полуфинале. При этом любой соперник не подарок. «Алания» прошла «Зенит», «Енисей» очень понравился в матче с «Рубином». «Динамо» на ходу. Так что этот Кубок еще надо выиграть.