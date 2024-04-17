«Зенит» сыграет со «Спартаком» в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России в среду, 17 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В общей сложности команды встречались 165 раз. Счет в очных противостояниях составляет 66-53 в пользу красно-белых. Еще 46 встреч завершились вничью.

В Кубке России петербуржцы и москвичи провели семь игр. Трижды сильнее были сине-бело-голубые, а красно-белые отмечали победу дважды. Еще два матча свели вничью.

В сезоне 2023/2024 соперники пересекались три раза: помимо первой игры в полуфинале Кубка страны было еще две встречи в РПЛ. Питерцы оказались сильнее на «Лукойл Арене» (3:1), а на «Газпром Арене» разошлись «миром» (0:0).

03.04.2024. Кубок России. «Спартак» — «Зенит» — 1:2 — в Москве

02.03.2024. РПЛ. «Зенит» — «Спартак» — 0:0 — в Санкт-Петербурге

20.08.2023. РПЛ. «Спартак» — «Зенит» — 1:3 — в Москве