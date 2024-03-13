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13 марта, 15:30

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«СКА-Хабаровск» сыграет с «Сочи» в 1/4 финала Кубка России 14 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артур Юсупов (ФК «Сочи»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«СКА-Хабаровск» сыграет с «Сочи» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России 14 марта, в четверг. Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 15.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «СКА-Хабаровск» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — 15.25 мск. Также матчи FONBET Кубка России транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

В пяти последних очных противостояниях дважды победу одерживали хабаровчане — 2:0, 2:1, один раз сильнее были южане — 2:0. Еще две встречи завершились вничью — 2:2, 1:1.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
14 мар, 15:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:1
Сочи

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сочи
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