«СКА-Хабаровск» сыграет с «Сочи» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России 14 марта, в четверг. Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 15.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «СКА-Хабаровск» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — 15.25 мск. Также матчи FONBET Кубка России транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

В пяти последних очных противостояниях дважды победу одерживали хабаровчане — 2:0, 2:1, один раз сильнее были южане — 2:0. Еще две встречи завершились вничью — 2:2, 1:1.

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