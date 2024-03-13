«Волгарь» — «Ахмат»: Кротов и Ильин выйдут с первых минут

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Стали известны составы «Волгаря» и «Ахмата» на матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Волгарь»: Смирнов, Шляков, Зуев, Обивалин, Гилязетдинов, Ткачук, Анисимов, Атабаев, Полубояринов, Кротов, Лесников.

Запасные: Одоевский, Павлишин, Жамалетдинов, Мартовой, Фольмер, Косарев, Смирнов, Ушатов, Шайхтдинов, Шакуро, Кривохижин.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Челикович, Гандри, Шатара, Ловат, Камилов, Олейников, Ковачев, Гбамбле, Ильин.

Запасные: Шелия, Магомедов, Тодорович, Семенов, Богосавац, Камило, Тимофеев, Харин, Садулаев, Мацуев, Конате.

Матч пройдет в Астрахани и начнется в 15.30 мск.