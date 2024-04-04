Малышев: «Игра забывается, а результат остается»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что можете сказать по игре?

— К сожалению, проиграли. Игра забывается, а результат остается. Но, на мой взгляд, именно сегодня, по крайней мере, по первому тайму, игра была достаточно приличной. Видно было и самоотдачу, и тренерскую мысль. Что произошло во втором, почему сдали, думаю, что это задача тренера — разобраться.

— Абаскаль сегодня в жесткой форме раскритиковал игроков. Это нормально?

— Ответственность за негативный результат лежит в равной степени на команде, тренерском штабе и руководстве клуба. Необходимо разобрать, что именно пошло не так — это физическая усталость или другие проблемы. У нас еще есть шанс отыграться. Задача тренерского штаба: разобраться, найти правильные ответы и подготовить команду к следующему матчу.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля.