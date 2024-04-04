Малышев: «Что мне помогает не сломаться? Наверное, ответственность за результат»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после поражения от «Зенита» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что ответственность за результат помогает ему справляться с трудностями.

— У Вас есть объяснение, почему за такой короткий промежуток времени на «Спартак» свалилось столько проблем? Все винят руководство.

— Ну а кого еще винить. Руководство должно разбираться со всеми проблемами. Наша задача не сломаться и исправлять ситуацию.

— Что вам помогает не сломаться?

— Мне конкретно, наверное, ответственность за результат. Честно говоря, каждую игру и проблему пропускаю через себя. Для меня это не просто работа, а любимый клуб, которым я живу всю свою жизнь. Очень стараюсь все, что в моих силах делать, чтобы ситуацию исправлять.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля.