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15 марта, 12:42

Игрок «Балтики» Козлов: «Аршавин тоже наглый, можете ему так и передать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Аршавин
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 7:6) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Козлов отметился одним голом.

«Получился тяжелый матч, — цитирует Козлова «РБ Спорт». — Наверное, результат закономерный. Первый тайм был за нами, второй — за «Локомотивом». Как отношусь к критике Аршавина в ваш адрес? Пусть еще что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Он вас назвал наглым? Аршавин тоже наглый. Можете ему так и передать».

«Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Жеребьевка этапов турнира состоится 15 марта. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию.

19-летний Козлов в текущем сезоне сыграл за «Балтику» 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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