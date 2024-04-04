Лепехин: «Тому, кто придумал формат Кубка России, надо дать орден»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил систему, по которой проходит FONBET Кубок России.

«Кубок у нас по такой системе проходит, что, наверное, в Книгу рекордов Гиннесса войдет. Надо ордена дать людям, придумавшим такой формат. Никто в мире не догадался до такого. Я удивляюсь: можно проиграть несколько игр подряд, но при этом выиграть кубок. Как такое возможно?» — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

В текущем сезоне Кубок России поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и Путь регионов, в котором играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.