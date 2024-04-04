Николаев: «По своему потенциалу Педро намного сильнее Малкома»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев предположил, почему Сергей Семак выпустил на кубковый матч против «Спартака» полуосновной состав.

«Думаю, после прошлого матча, кода Абаскаль неожиданно начал играть от обороны, Семак решил в этот раз в первом тайме посмотреть, что в этот раз предложит главный тренер «Спартака». Красно-белые пошли вперед, потому что других вариантов против полуосновного состава «Зенита» абсолютно не было. Но ничего особенного спартаковцы не показали», — приводит «РБ Спорт» слова Николаева.

Также он поделился мнением о новичке сине-бело-голубых Педро, который отметился дублем в этой встрече.

«На самом деле, это очень перспективный футболист, уже на сборах было видно, что он сильный, что он может и не боится в своем возрасте принимать решения, идти в обыгрыш. И у него это получается. И чем больше будет получаться, тем больше у него будет уверенности. По потенциалу Педро, я считаю, намного сильнее, чем Малком», — добавил Николаев.

3 апреля «Зенит» в гостях победил «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1). Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля.