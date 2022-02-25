«Чайка» обратилась с просьбой о переносе матча Кубка России против «Балтики» из Калининграда

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев рассказал об обращении в РФС с просьбой о переносе матча 1/8 финала Кубка России против «Балтики» из Калининграда.

«У нас нет вариантов долететь, закрылись все аэропорты. Не нам решать, где состоится матч. Был вариант с Анапой, но аэропорт закрыли. Путь был прямой, есть вариант лететь через Казахстан, но это огромные деньги, а осталось несколько дней — это просто нереально», — приводит слова Ташуева ТАСС.

Матч 1/8 финала Бетсити Кубка России «Чайка» — «Балтика» должен состояться 1 марта в Калининграде.

Ранее ТАСС сообщил о временной приостановке работы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за ситуации с Украиной.