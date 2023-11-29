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Сегодня, 18:31

Болельщики отреагировали на картинное падение Соболева в матче «Спартака» с «Оренбургом»: «Дельфин! Просто дайвер!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Соболев в матче против «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»

Болельщики раскритиковали действия форварда «Спартака» Александра Соболева в эпизоде с падением в штрафной «Оренбурга» (0:1) в первом матче Пути РПЛ 1/4 финала FONBET Кубка России.

В концовке встречи Соболев без контакта с соперниками упал в штрафной площади «Оренбурга». Арбитр встречи Алексей Сухой показал форварду красно-белых желтую карточку за симуляцию.

Видео эпизода выложили в Telegram-канале «Матч Премьер».

В комментариях болельщики раскритиковали 26-летнего форварда за симуляцию:

«Неймар в России», — написал Dima Abaskin. «Дельфин века, сделайте награду», — считает Матвей Панин. «Зачем? Зачем он это делает», — спросил Сергей.

Реакция пользователей была в том числе такой:

«Просто дайвер» (автор «Семачос»), «Прямиком из дельфинария в РПЛ» (Евгений), «Гениальная актерская игра. Оскар этому парню в красной форме» (Сергей Сергеевич), «Вот из-за таких футболистов и не любят» (Сергея Якунин).

Александр Соболев
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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