Болельщики отреагировали на картинное падение Соболева в матче «Спартака» с «Оренбургом»: «Дельфин! Просто дайвер!»

Болельщики раскритиковали действия форварда «Спартака» Александра Соболева в эпизоде с падением в штрафной «Оренбурга» (0:1) в первом матче Пути РПЛ 1/4 финала FONBET Кубка России.

В концовке встречи Соболев без контакта с соперниками упал в штрафной площади «Оренбурга». Арбитр встречи Алексей Сухой показал форварду красно-белых желтую карточку за симуляцию.

Видео эпизода выложили в Telegram-канале «Матч Премьер».

В комментариях болельщики раскритиковали 26-летнего форварда за симуляцию:

«Неймар в России», — написал Dima Abaskin. «Дельфин века, сделайте награду», — считает Матвей Панин. «Зачем? Зачем он это делает», — спросил Сергей.

Реакция пользователей была в том числе такой:

«Просто дайвер» (автор «Семачос»), «Прямиком из дельфинария в РПЛ» (Евгений), «Гениальная актерская игра. Оскар этому парню в красной форме» (Сергей Сергеевич), «Вот из-за таких футболистов и не любят» (Сергея Якунин).