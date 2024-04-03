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Сегодня, 17:08

«Балтика» — ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на первый матч между «Балтикой» и ЦСКА в FONBET Кубке России.

Игра пройдет в Калининграде. Начало — в 18.15 по московскому времени.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Гузина, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Лисакович.

Запасные: Коновалов, Бориско, Радмановац, Маляров, Осипов, Аванесян, Лазарев, Пряхин, Арбузов, Козлов, Кузьмин, Энрикес.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Рядно, Келлвен, Глебов, Мендес, Айссауи, Риванди, Чалов, Мусаев.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
03 апр, 18:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
ЦСКА

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — ЦСКА.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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