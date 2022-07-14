Алаев ответил на вопрос о том, что новый формат Кубка России не пойдет на пользу региональным клубам

И.о. главы РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о том, что новый формат БЕТСИТИ Кубка России не пойдет на пользу региональным командам.

— РФС всегда говорил, что кубок — для регионов. Теперь вы у регионов забираете это.

— Мы же понимаем, что мы не в стандартной ситуации, и мы говорили о том, чтобы клубы премьер-лиги, а это все-таки главный продукт, должны получить достаточно практики, при этом получить достойное финансирование. Именно поэтому и появился проект Кубка Лиги.

Не буду повторяться, вы все знаете, с какими сложностями все столкнулись, и сегодня было принято решение, что Кубка Лиги в этом году не состоится. Было принято единогласное решение применить к Кубку России те наработки, которые имела рабочая группа. Действительно, придется пожертвовать тем, что «Спартак» не прилетит в Красноярск, если Красноярск не пробьется в плей-офф, но в то же время главная задача была, чтобы клубы премьер-лиги получили достойную игровую практику.

— Вы (РФС) всегда говорили, что вы за регионы.

— Мы остаемся за регионы, хотя я уже не в РФС, но сейчас пришлось пожертвовать этим моментом. Но еще вопрос в том, как проголосует исполком. Ваши аргументы наверняка будут звучать в ходе заседания, когда будет упоминаться формат. Но на мой взгляд, когда принимаешь решение, все время есть недовольные. Если такой формат будет принят, то маленькие клубы скажут: «Как же так, к нам не приедет «Спартак». К сожалению, да. Но сейчас надо поддержать клубы премьер-лиги, которые оказались в тяжелой ситуации и в то же время остается возможность и маленьким клубам через эти четыре места попасть и сыграть с топовыми командами. Но понятно, что главный интерес будет к так называемый «путь РПЛ».

Сегодня, 14 июля стало известно, что клубы РПЛ единогласно проголосовали против проведения Кубка лиги в пользу изменения регламента Кубка России.