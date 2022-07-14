В «Спартаке» рассказали об отношении спонсоров к изменению формата Кубка России

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, как спонсоры Кубка России отнеслись к изменению формата турнира.

Сегодня, 14 июля клубы РПЛ единогласно проголосовали против проведения Кубка лиги в сезоне-2022/23 в пользу изменения формата Кубка России.

— Есть понимание, как отнеслись текущие партнеры Кубка России к реформам?

— Насколько это было заявлено, все поддержали. Мы по сути создаем новый турнир, коммерческий. При его создании возникает много сложностей: Fan ID, регламент, согласование с УЕФА. Вопросов было много. Александр Александрович (Алаев — прим. «СЭ») подтвердил, что мы бы просто не смогли бы реализовать этот проект в жесткие сроки.

— Телевещателей это тоже устраивает?

— Да, абсолютно. Поэтому решение создать все на базе исторического турнира — думаю, это самый оптимальный вариант. Оно устроило все стороны.

— Эта же реформа не увеличит количество матчей так, как их мог бы увеличить третий турнир или равнозначно будет?

— В рамках предложений по Кубку лиги был изначально нами одобрен вариант Double Elimination. Абсолютно тоже самое было предложено в реформах Кубка России.

— Есть ли сейчас варианты по срокам?

— Я думаю, что это будет август месяц, может быть, стартовать начнем. До августа, как раз решим все коммерческие вопросы.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».