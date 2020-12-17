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Ловрен извинился перед Луневым за автогол в матче «Зенит» — «Спартак»

00:55
Деян Ловрен. Фото Деян Ловрен, ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото Деян Ловрен, ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ поблагодарил болельщиков за поддержку и извинился перед вратарем Андреем Луневым за свой автогол.

На 22-й минуте встречи 31-летний хорватский футболист неудачно скинул мяч в ворота сине-бело-голубых.

«Какая важная победа сегодня. Даже с небольшим количеством болельщиков, вы были нашим 12-м игроком на поле. Лунев, прости за гол», — написал в Instagram Ловрен.

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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