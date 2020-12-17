Защитник «Зенита» Деян Ловрен после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ поблагодарил болельщиков за поддержку и извинился перед вратарем Андреем Луневым за свой автогол.

На 22-й минуте встречи 31-летний хорватский футболист неудачно скинул мяч в ворота сине-бело-голубых.

«Какая важная победа сегодня. Даже с небольшим количеством болельщиков, вы были нашим 12-м игроком на поле. Лунев, прости за гол», — написал в Instagram Ловрен.