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Судейство

Сегодня, 16:14

Мешков назначен на матч «Зенита» в 5-й раз за 7 туров, Иванов — в 4-й раз в сезоне

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Виталий Мешков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» сегодня будет судить Виталий Мешков, а в роли видеоарбитра (ВАР) ему поможет Сергей Иванов. Это рефери в последнее время часто получают назначения на игры с участием команды из Санкт-Петербурга.

Мешков в пятый раз за последние семь туров РПЛ будет работать на матче сине-бело-голубых:

30-й тур. «Зенит» — «Ростов» — 2:1. Судья
2-й тур. «Рубин» — «Зенит» — 0:4. ВАР
3-й тур. «Зенит» — «Ростов» — 5:0. Судья
5-й тур. «Химки» — «Зенит» — 1:1. ВАР
6-й тур. «Зенит» — «Спартак». Судья

Иванов в четвертый раз в этом сезоне будет работать на матче сине-бело-голубых:

1-й тур. Чемпионат. «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:4. Судья
1-й тур. Кубок. «Зенит» — «Факел» — 3:0. ВАР
4-й тур. Чемпионат. «Зенит» — «Динамо» — 1:0. Судья
6-й тур. Чемпионат. «Зенит» — «Спартак». ВАР

Матео Кассьерра и&nbsp;Манфред Угальде. «Зенит» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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