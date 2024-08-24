Мешков назначен на матч «Зенита» в 5-й раз за 7 туров, Иванов — в 4-й раз в сезоне
Матч 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» сегодня будет судить Виталий Мешков, а в роли видеоарбитра (ВАР) ему поможет Сергей Иванов. Это рефери в последнее время часто получают назначения на игры с участием команды из Санкт-Петербурга.
Мешков в пятый раз за последние семь туров РПЛ будет работать на матче сине-бело-голубых:
30-й тур. «Зенит» — «Ростов» — 2:1. Судья
2-й тур. «Рубин» — «Зенит» — 0:4. ВАР
3-й тур. «Зенит» — «Ростов» — 5:0. Судья
5-й тур. «Химки» — «Зенит» — 1:1. ВАР
6-й тур. «Зенит» — «Спартак». Судья
Иванов в четвертый раз в этом сезоне будет работать на матче сине-бело-голубых:
1-й тур. Чемпионат. «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:4. Судья
1-й тур. Кубок. «Зенит» — «Факел» — 3:0. ВАР
4-й тур. Чемпионат. «Зенит» — «Динамо» — 1:0. Судья
6-й тур. Чемпионат. «Зенит» — «Спартак». ВАР
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
6
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
7
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0