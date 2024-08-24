«К этому и готовились». Тренеры «Зенита» и «Спартака» — после центрального матча тура
Главное с пресс-конференции Сергея Семака и Деяна Станковича.
В 6-м туре РПЛ «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 0:0. Моменты были у обеих команд, но реализовать их не получилось. С 62-й минуты красно-белые играли в большинстве — две желтых карточки получил Страхиня Эракович. Главные тренеры команд Сергей Семак и Деян Станкович после игры ответили на вопросы журналистов.
Станкович: Эракович мне как сын
— Поверили ли мы в то, что у «Зенита» не будут играть Вендел и Педро?
— Мы готовились, рассчитывая увидеть лучший «Зенит», который только возможен. Смотрели не на имена, а на стратегию. Когда мы увидели их стартовый состав, то отреагировали совершенно спокойно. К этому и готовились.
— Вы тепло проводили удаленного Эраковича.
— Я его называю Чупа. Он мне практически как сын. Я видел, как он рос. Мне жаль, что сегодня он получил красную. Но даже если я играю против брата, то хочу победить.
— У ваших игроков три желтые карточки в первом тайме.
— Сейчас матч окончен, что тут говорить? Были желтые и были. По ходу встречи какое-то напряжение может возникать. Но сейчас не вижу смысла об этом говорить.
— Мартинса поменяли из-за желтой? Почему заменили Рябчука?
— В вашем вопросе уже ответ. Что касается Рябчука, то замена вынужденная. Он получил повреждение и в перерыве во время мочеиспускания у него была кровь.
— У ваших игроков три желтые карточки в первом тайме...
— Сейчас матч окончен, что тут говорить? Были желтые и были. По ходу встречи какое-то напряжение может возникать. Но сейчас не вижу смысла об этом говорить.
Семак: Выводы ЭСК — отдельный вид искусства
— Довольны ли вы результатом?
— В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее в плане контроля игры. Мы в свою очередь неправильно строили атаки и неверно их развивали. Во втором тайме перестроились, выглядели активнее до удаления. Но даже иногда в меньшинстве играли интереснее, чем в первом тайме. Конечно, с одной стороны результат хороший, с другой он не может нас устраивать.
— С чем связано такое различие в первом и втором таймах?
— Не всегда получается проводить одинаковые таймы, это вопрос психологии. По ходу матча показываешь и рассказываешь о каких-то вещах. Но в итоге только на второй тайм мы вышли более заряженными, агрессивными.
— Стоило ли судье удалить Мартинса?
— Мне непонятно, почему его не удалили. Он специально схватил мяч руками — и это не желтая карточка. Мы видели письмо Махачкалы. За что дают и не дают. Выводы ЭСК — отельный вид искусства, который можно пересматривать бесконечно.
— Что с Венделом и Караваевым?
— Вендел находится не совсем в тонусе, Караваев заболел. Но ничего страшного, будем работать и готовиться к следующему матчу.
— В последнее время пишут о покупке аргентинца Гонду.
— Не могу комментировать. Все трансферные вопросы решаются клубом. Если будет что сказать, это сделают.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
16
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|4
|1
|0