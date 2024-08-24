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Мы увидели шоу в исполнении «Зенита» и «Спартака». Но самого важного не дождались

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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24 августа. «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.
Фото ФК «Зенит»
Красно-белые полчаса играли в большинстве, но не смогли пробить Латышонка.
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

Неожиданный старт «Зенита»

Битва «Зенита» и «Спартака» — всегда знаковое событие в российском футболе, но сейчас их очная встреча особенно интриговала. Питерцы потеряли Глушенкова, своего лучшего бомбардира. По ряду остальных игроков старта были вопросы — президент клуба Александр Медведев заявил, что команда не сможет рассчитывать и на Вендела с Педро. Но, судя по всему, блестяще сработал медштаб сине-бело-голубых, и оба появились не то что в заявке — в старте! А вот недавно восстановившийся Караваев начал на скамейке, его место занял Волков.

Сергей Волков и&nbsp;Хесус Медина в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:0). Судья Мешков и его коллеги не соблюдают правила. Медина ошибочно не удален за выпрашивание предупреждения

Многие рассчитывали, что у «Спартака» будет хороший шанс зацепить очки в гостях у обескровленного чемпиона, но тот предстал в почти максимально боеспособном состоянии. Вопрос был лишь в том, насколько готовы Вендел и Педро. Глушенкова же номинально подменил Мостовой.

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Что касается «Спартака», то тут много приятных отзывов успел получить Деян Станкович. Серб и правда поставил качественную игру, но в этом сезоне в рамках РПЛ настоящей проверки его команды не было. «Зенит» — как схватка с финальным боссом в компьютерной игре, тут нужно показать максимум того, на что ты способен. «Спартак» выстроился по схеме 4-3-3, ставка, как обычно, на Барко и Медину с Бонгондой в роли поддержки Угальде. Отмечаем, что все еще не в старте новичок Маркиньос, который, похоже, продолжает процесс адаптации.

Много тактики, мало опасных моментов

Первые минуты явно пошли по плану гостей — высоченный прессинг «Спартака» работал как надо. А вот «Зенит» с трудом выходил со своей половины поля и не мог зацепиться за мяч на чужой, первые минут 15 играя почти одними длинными передачами. Контактов и стыков было много — Мартинс Перейра схватил «горчичник», Барриос чудом избежал предупреждения за фол на Угальде. Но с созданием опасных моментов проблемы были и у тех, и у других.

В середине тайма игра ненадолго обострилась. Сначала Педро (правда, кажется, задержавшийся в офсайде) простреливал на дальнюю штангу, но Мостовой под давлением Рябчука не смог занести мяч в пустые ворота. «Спартак» ответил уже привычно острым стандартом — Угальде кивнул в дальний угол, а Латышонок в красивом прыжке отразил угрозу.

Но после этого сценарий свернул в привычное русло — много возни в центре, минимум моментов. Запомнился разве что дальний выстрел Барко сильно мимо цели да неаккуратный пас Эраковича в створ своих ворот — снова подчистил Латышонок. Ну и замена Мартинса на Зобнина еще до перерыва — способ Станковича подстраховаться, так как фолов от спартаковцев стало чересчур много, а зенитовские латиноамериканцы этого и добивались, так как не могли наладить владение мячом.

Преимущество «Спартака», которое он не реализовал

В перерыве оба тренера внесли изменения. И если Станкович ограничился заменой Рябчука на Хлусевича по позиции, то Семак выпустил Алипа вместо Волкова, сместил Эраковича на правый фланг и перешел на схему 4-2-3-1, переместив Клаудиньо на левый фланг, а под нападающим выпустив Ерохина. И казалось, что ход Сергея Богдановича сработал — «Зенит» начал мощно прессинговать и играть активно. Пошли и опасные удары.

Виталий Мешков. «Зенит» — «Спартак»: Мешков правильно дважды предупредил Эраковича, но не удалил Медину

Но у всего есть обратная сторона — «Спартак» получил больше пространства из-за высоко поднятой линии обороны соперника. И тут включился Медина, который затерроризировал Эраковича. Серб должен был добавить надежности в проблемную зону, но на 56-й минуте «сел» на карточку после фола на Хесусе, а спустя пять минут и вовсе удалился — снова за фол на парагвайце. Станкович поцеловал Страхиню в лоб, когда тот уходил с поля, — они хорошо друг друга знают по совместной работе в «Црвене Звезде».

По логике вещей «Спартак» должен был захватить инициативу, но на деле игра была не просто равна — «Зенит» на отрезке в 15 минут владел ощутимым преимуществом. Футболисты в красно-белом как будто не знали, что делать с мячом, а вот бразильцы из Северной столицы за счет индивидуального класса генерировали опасные проходы в штрафную. Не хватало только завершающего касания.

Но «Спартак» включился в последнюю десятиминутку — пошли и заходы на ударные позиции, и дальние выстрелы. Тут в дело снова вступил Латышонок, который справился с рикошетом после попытки Барко, а через минуту потащил пушку от Литвинова. Самый мощный момент был у Барко, который получил пас от проскочившего мимо Барриоса Маркиньоса. Но Вильмар в эффектнейшем прыжке для нарезок в соцсетях заблокировал удар аргентинца. А еще «Спартак» заработал опасный штрафной, однако герой встречи Латышонок потащил после попытки Барко.

И в этих моментах — иллюстрация центрального матча тура. «Зенит» и «Спартак» не сумели забить, но мы увидели и интересные тактические ходы, и борьбу в центре поля, а главное — красивую игру в обороне.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Страхиня Эракович
58
272
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 4 1 0
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