Сумасшедшая развязка в Нижнем: «Локо» уступал 0:2 к 75-й минуте, но победил! У Юрана пятое поражение подряд

«Локомотив» подтвердил статус самой волевой команды чемпионата.

«Пари НН» наконец-то дождался возвращения Кирилла Гоцука — своего капитана, лидера и стержневого игрока. Он отбывал трехматчевую дисквалификацию, и команда без него не справилась: три поражения при 11 пропущенных мячах. Настоящая катастрофа для клуба, который в первой половине сезона впечатлял надежностью обороны. Не будем забывать, что «Нижний» проиграл и последний матч с Гоцуком в составе, и к встрече с «Локо» команда Юрана подходила с четырехматчевой серией поражений. Фактически нижегородцев затянули в борьбу за выживание — такой мощный ход за это время набрали те, кто располагается ниже. Однако и с Гоцуком состав у Юрана все равно был неоптимальным, в центре поля отсутствовал Майга (у него, как и у Марадишвили, тяжелая травма колена). Хотелось послушать, как команда собиралась играть с такими проблемами в центре поля, но Сергей Николаевич продолжает свою акцию протеста и на публике не распространяется.

У «Локомотива» опять чехарда в центре обороны. Галактионов не мог рассчитывать на Фасона и Морозова, и пару составили Ньямси и Сильянов. В остальном — без изменений. Глушенкова, который остается центрфорвардом, в последнее время сопровождают две темы: восхищение его креативностью и диспетчерскими способностями, но при этом постоянно ставится под сомнение целесообразность его пребывания в центре нападения. В первом тайме «Локо» как раз не хватало профильного форварда, особенно с учетом возвращения Гоцука, который раз за разом стеной вырастал в центральной зоне. У «Локо» был хороший контроль мяча, но впереди конкретики не хватало категорически. Показательно, что самой большой проблемой для Нигматуллина до перерыва стал прямой удар Глушенкова с углового. Очень в похожем стиле он забил «Зениту» в прошлом году, но здесь вратарь «Пари НН» не сплоховал.

У «Нижнего» на острие вышел Кутателадзе, который в этом году в старте еще не появлялся. И он к своему шансу отнесся бережно. Во-первых, создал самый опасный момент — Лантратов потащил его удар головой; во-вторых, заработал пенальти. Форвард «Нижнего» навязал борьбу Ньямси, и защитник «Локо» в своей штрафной сыграл неуклюже. Для таких моментов есть сглаживающая формулировка «фол по неосторожности». Странно подробно описывать пенальти, но тут Калинский исполнил и правда интересно: он пробил низом ровно по центру, и выглядело это даже более пижонски, чем классическая паненка.

В перерыве Галактионов все же выпустил нападающего. Сулейманов отметил свое появление в игре попаданием в штангу, но этот удар в статистику не пошел: атака начиналась с фола в штрафной «Локо». Сильянов вместо мяча врезал по голове Каккоеву — так каждый из пары центральных защитников привез по пенальти. Еще одна дуэль Калинского и Лантратова, и на этот раз полузащитник «Нижнего» пробил в угол. Причем два раза и в один и тот же — арбитр после первой попытки потребовал перебить.

Как отреагировал Галактионов на 0:2? Снял опорника Карпукаса и выпустил еще одного форварда. Но не Дзюбу — Сарвели. «Локо» в этом сезоне приучил, что безвыходных положений для команды не бывает — столько матчей они вытащили в концовках. Но здесь слишком долго все шло по сценарию хозяев. «Пари НН» в обороне играл в лучших традициях себя осеннего, справляясь с многочисленными и местами хаотичными наскоками соперника. Пока на 75-й минуте «Локо» не забил с углового. Сулейманов отличился в игре с бывшей командой, а Глушенков записал себе очередной ассист.

Уже в компенсированное время арбитр Цыганок назначил третий в матче пенальти — на этот раз в ворота хозяев. Сбегав к монитору, он убедился, что Живоглядов наступил на ногу Сарвели в штрафной. Снова фол по неосторожности. Ну а Миранчук уверенно реализовал 11-метровый. 2:2 — это уже трагедия для «Нижнего» и хорошее достижение для «Локо».

Но и это еще не все. На шестой добавленной Сильянов не стал ничего выдумывать и пробил из-за штрафной. Рикошет от ноги защитника — и мяч в сетке! Сумасшедшая развязка!

До этого матча у «Локо» была всего лишь одна победа в восьми весенних матчах. Упущенные три очка с ЦСКА, невнятная игра в Казани в большинстве, вылет из Кубка и намеки Галактионова на отставку — и это далеко не все неприятные симптомы, накопившиеся за последние месяцы. Однако такой камбэк должен встряхнуть команду, от подобных эмоций всегда проще отталкиваться, чтобы хорошо закончить сезон. Для «Нижнего» это очень болезненное поражение. Со всех точек зрения — и психологической, и турнирной. Команда Юрана и так проиграла уже пять раз подряд, а впереди очень сложный календарь.