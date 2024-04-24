Шедевр Сафонова и Сперцяна помог «Краснодару» продолжить чемпионскую гонку
Разговоры о том, что сейчас за происходящим в нижней части таблицы наблюдать даже интереснее, чем за раскладами на вершине, не лишены оснований. Больше того — некоторые сражающиеся за выживание весной оказались более эффективны, чем претенденты на самые высокие места. Например, «Динамо» только после победы в Оренбурге обошло уральцев по набранным с начала года очкам (12 против 11). А «Краснодар» к стартовому свистку в среду уступал два балла преобразившейся после рестарта «Балтике» (8-10).
Поразительный расклад, если учесть, что речь идет о тех, кто значился в претендентах на чемпионство. Что-то подобное порой случается на старте сезона, только потом гранды обычно берут свое. Но для решающего отрезка это нонсенс. Поэтому чемпионский поезд на всех парах мчится в направлении Санкт-Петербурга, а «быкам» — как ближайшему преследователю — остается лишь делать то, что должно, в надежде, что «Зенит» где-то оступится, как уже случилось в конце марта в Самаре.
Одна из отличительных черт «Краснодара» в версии Мурада Мусаева — мощное начало. В среду оно было столь агрессивным, что Сперцян отправил мяч над перекладиной, когда секундомер отсчитал с момента стартового свистка всего два десятка делений. Потом поклонники черно-зеленых пережили дежавю, словно посмотрев повтор одного из самых запоминающихся моментов игры с «Факелом». Снова обострение с фланга Виктора Са — и вновь соперника спасает перекладина тех же (словно заколдованных) ворот. Отличия заключались в чуть большем расстоянии до ворот и в авторе завершающего удара, которым в этот раз оказался не Кордоба, а Кади.
При этом «Балтика» смотрелась весьма агрессивно. Как при разрушении атак хозяев, так и при собственных выпадах. Чуть лучше обработка при пасе на ход, чуть больше точности при подаче Бистровича — и Энрикес вполне мог доставить «быкам» серьезные проблемы. Но чилиец за свои шансы не зацепился, тогда как «Краснодар» открыл счет в совсем не очевидной ситуации. Воспитанник академии черно-зеленых Латышонок не укротил мяч после дальнего удара Кади, и Кордоба отличился на добивании.
А вторая половина началась с маленького шедевра Сафонова. Так оценить ситуацию и забросить мяч рукой на открывавшегося ближе к центральному кругу партнера — почерк большого мастера. Эта же оценка применима и к завершению от Сперцяна. Хотя его изящный проброс мяча между ногами Фернандеса скорее искусство. Выбирайте эпитеты на свой вкус — в любом случае мы увидели один из самых красивых голов сезона, а «Краснодар» в режиме онлайн сокращал отставание от «Зенита» до минимума.
Чемпионская гонка заиграла новыми красками и дарила сумасшедшие сюжеты. Резко активизировавшаяся «Балтика» сократила отставание усилиями выпускника академии «Зенита» Козлова. Замены Сергея Игнашевича дали почти мгновенный эффект. Но о том, что в этом эпизоде недоработали Оласа и Алонсо, все мгновенно забыли. Спасибо уже фирменным угловым Сперцяна и прицельному удару Кордобы.
И, конечно, Сафонову, который выручил в паре сложных ситуаций, не дав калининградцам вернуться в игру раньше последних минут и второго гола Козлова. А еще — персональная благодарность легенде «Краснодара» и его бывшему капитану Мартыновичу. Даже в качестве игрока «Рубина» он помог «быкам» снова поверить в мечту. А Козлов в добавленное время южан простил, невольно дав новую жизнь чемпионской интриге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
9
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3