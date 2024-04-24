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«Динамо» в Оренбурге: мастерство и много везения. Тюкавин догнал Кордобу и опередил Кассьерру

«Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Константин Тюкавин («Динамо») радуется голу в ворота «Оренбурга».
Фото ФК «Динамо»
Бело-голубые одержали победу над «Оренбургом» — 2:1.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:2
Динамо

«Динамо» после вылета из кубкового Пути РПЛ и трех подряд поражений в премьер-лиге может перевести дух — взяло барьер в Пути регионов и дважды победило в чемпионате. Но как же тяжело дались три очка в Оренбурге!

Бело-голубые, к слову, всего неделю назад уже приезжали в уральский город, но отталкиваться от того матча, в котором москвичи оказались сильнее, не стоило — соперники на Кубок выставили резервные составы. В РПЛ — совершенно другая история.

Хотя плотный график и тут вынуждал думать о ротации — в течение семи дней «Динамо», например, еще ждут «Зенит» и «Спартак». Как распределить нагрузку? Марцел Личка выставил лучшие силы в атаке. Фомин в Нижнем заменил приболевшего Лаксальта, и сделал это здорово, забив победный гол. Уругваец, проводящий шикарный сезон, в Оренбурге вернулся в состав, но не ценой Фомина — в запас отправился Нгамале, а Карраскаль передвинулся на фланг.

Сергей Юран и&nbsp;Михаил Галактионов. «Локомотив» в Нижнем Новгороде, матчи «Зенита» и «Краснодара», «Динамо» победило «Оренбург». Онлайн-трансляция дня РПЛ

В защите же тренерский штаб пошел на масштабные изменения — на своем месте остался только капитан Бальбуэна: Фернандес и Скопинцев отдыхали, вместо них вышли Даса и Паршивлюк, а Маричаль с правого фланга сместился в центр.

Давид Деограсия неожиданно оставил в запасе Веру — лидера команды в прошлом сезоне (еще при Личке), который чуть менее ярок в нынешнем. Но и без него у хозяев было в первом тайме подавляющее преимущество по моментам. Москвичи словно мыслями были уже в матчах с «Зенитом» и «Спартаком», действовали заторможенно, вяло. «Оренбург» же здорово накрывал прессингом и тут же быстро проводил опасные атаки.

Огромное везение для «Динамо», что команда ушла на перерыв при ничейном счете. На один момент у Лаксальта, когда выручил голкипер Сысуев, команда Деограсии ответила россыпью своих. Отличиться могли чуть ли не все полевые футболисты, но не хватало точности — всего один удар в створ за первые 45 минут.

А в начале второго тайма бело-голубые взмахнули своей палочкой-выручалочкой — Тюкавиным. Форвард зацепился за мяч, обыгрался с Дасой, отпасовал в штрафную Фомину и сам замкнул прострел — 0:1.

Это 12-й мяч Тюкавина, он догнал в списке бомбардиров Кордобу и вновь вышел на единоличное первое место по системе «гол+пас» с 20 баллами, оторвавшись от Кассьерры (19).

Гол придал уверенности гостям. «Оренбург» старался, но острота атак спала. А на 72-й минуте показалось, что «Динамо» переводит игру в спокойный эндшпиль — Смолов и Нгамале идеально реализовали контратаку — 0:2.

Но хозяева не сдались. Совсем уж без голов остаться в этот день было бы несправедливо — на 77-й минуте Мансилья замкнул прострел Сидорова, оживив интригу, — 1:2.

Однако на большее «Оренбург» уже не хватило. Команда Деограсии по итогам тура рискует переместиться в зону стыков. А «Динамо» благодаря невероятному везению до перерыва и старательности после него выигрывает третью встречу подряд, закрепляясь на третьей строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Константин Тюкавин
10
25
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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