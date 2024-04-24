«Динамо» в Оренбурге: мастерство и много везения. Тюкавин догнал Кордобу и опередил Кассьерру
«Динамо» после вылета из кубкового Пути РПЛ и трех подряд поражений в премьер-лиге может перевести дух — взяло барьер в Пути регионов и дважды победило в чемпионате. Но как же тяжело дались три очка в Оренбурге!
Бело-голубые, к слову, всего неделю назад уже приезжали в уральский город, но отталкиваться от того матча, в котором москвичи оказались сильнее, не стоило — соперники на Кубок выставили резервные составы. В РПЛ — совершенно другая история.
Хотя плотный график и тут вынуждал думать о ротации — в течение семи дней «Динамо», например, еще ждут «Зенит» и «Спартак». Как распределить нагрузку? Марцел Личка выставил лучшие силы в атаке. Фомин в Нижнем заменил приболевшего Лаксальта, и сделал это здорово, забив победный гол. Уругваец, проводящий шикарный сезон, в Оренбурге вернулся в состав, но не ценой Фомина — в запас отправился Нгамале, а Карраскаль передвинулся на фланг.
В защите же тренерский штаб пошел на масштабные изменения — на своем месте остался только капитан Бальбуэна: Фернандес и Скопинцев отдыхали, вместо них вышли Даса и Паршивлюк, а Маричаль с правого фланга сместился в центр.
Давид Деограсия неожиданно оставил в запасе Веру — лидера команды в прошлом сезоне (еще при Личке), который чуть менее ярок в нынешнем. Но и без него у хозяев было в первом тайме подавляющее преимущество по моментам. Москвичи словно мыслями были уже в матчах с «Зенитом» и «Спартаком», действовали заторможенно, вяло. «Оренбург» же здорово накрывал прессингом и тут же быстро проводил опасные атаки.
Огромное везение для «Динамо», что команда ушла на перерыв при ничейном счете. На один момент у Лаксальта, когда выручил голкипер Сысуев, команда Деограсии ответила россыпью своих. Отличиться могли чуть ли не все полевые футболисты, но не хватало точности — всего один удар в створ за первые 45 минут.
А в начале второго тайма бело-голубые взмахнули своей палочкой-выручалочкой — Тюкавиным. Форвард зацепился за мяч, обыгрался с Дасой, отпасовал в штрафную Фомину и сам замкнул прострел — 0:1.
Это 12-й мяч Тюкавина, он догнал в списке бомбардиров Кордобу и вновь вышел на единоличное первое место по системе «гол+пас» с 20 баллами, оторвавшись от Кассьерры (19).
Гол придал уверенности гостям. «Оренбург» старался, но острота атак спала. А на 72-й минуте показалось, что «Динамо» переводит игру в спокойный эндшпиль — Смолов и Нгамале идеально реализовали контратаку — 0:2.
Но хозяева не сдались. Совсем уж без голов остаться в этот день было бы несправедливо — на 77-й минуте Мансилья замкнул прострел Сидорова, оживив интригу, — 1:2.
Однако на большее «Оренбург» уже не хватило. Команда Деограсии по итогам тура рискует переместиться в зону стыков. А «Динамо» благодаря невероятному везению до перерыва и старательности после него выигрывает третью встречу подряд, закрепляясь на третьей строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2