«Динамо» в Оренбурге: мастерство и много везения. Тюкавин догнал Кордобу и опередил Кассьерру

Бело-голубые одержали победу над «Оренбургом» — 2:1.

«Динамо» после вылета из кубкового Пути РПЛ и трех подряд поражений в премьер-лиге может перевести дух — взяло барьер в Пути регионов и дважды победило в чемпионате. Но как же тяжело дались три очка в Оренбурге!

Бело-голубые, к слову, всего неделю назад уже приезжали в уральский город, но отталкиваться от того матча, в котором москвичи оказались сильнее, не стоило — соперники на Кубок выставили резервные составы. В РПЛ — совершенно другая история.

Хотя плотный график и тут вынуждал думать о ротации — в течение семи дней «Динамо», например, еще ждут «Зенит» и «Спартак». Как распределить нагрузку? Марцел Личка выставил лучшие силы в атаке. Фомин в Нижнем заменил приболевшего Лаксальта, и сделал это здорово, забив победный гол. Уругваец, проводящий шикарный сезон, в Оренбурге вернулся в состав, но не ценой Фомина — в запас отправился Нгамале, а Карраскаль передвинулся на фланг.

В защите же тренерский штаб пошел на масштабные изменения — на своем месте остался только капитан Бальбуэна: Фернандес и Скопинцев отдыхали, вместо них вышли Даса и Паршивлюк, а Маричаль с правого фланга сместился в центр.

Давид Деограсия неожиданно оставил в запасе Веру — лидера команды в прошлом сезоне (еще при Личке), который чуть менее ярок в нынешнем. Но и без него у хозяев было в первом тайме подавляющее преимущество по моментам. Москвичи словно мыслями были уже в матчах с «Зенитом» и «Спартаком», действовали заторможенно, вяло. «Оренбург» же здорово накрывал прессингом и тут же быстро проводил опасные атаки.

Огромное везение для «Динамо», что команда ушла на перерыв при ничейном счете. На один момент у Лаксальта, когда выручил голкипер Сысуев, команда Деограсии ответила россыпью своих. Отличиться могли чуть ли не все полевые футболисты, но не хватало точности — всего один удар в створ за первые 45 минут.

А в начале второго тайма бело-голубые взмахнули своей палочкой-выручалочкой — Тюкавиным. Форвард зацепился за мяч, обыгрался с Дасой, отпасовал в штрафную Фомину и сам замкнул прострел — 0:1.

Это 12-й мяч Тюкавина, он догнал в списке бомбардиров Кордобу и вновь вышел на единоличное первое место по системе «гол+пас» с 20 баллами, оторвавшись от Кассьерры (19).

Гол придал уверенности гостям. «Оренбург» старался, но острота атак спала. А на 72-й минуте показалось, что «Динамо» переводит игру в спокойный эндшпиль — Смолов и Нгамале идеально реализовали контратаку — 0:2.

Но хозяева не сдались. Совсем уж без голов остаться в этот день было бы несправедливо — на 77-й минуте Мансилья замкнул прострел Сидорова, оживив интригу, — 1:2.

Однако на большее «Оренбург» уже не хватило. Команда Деограсии по итогам тура рискует переместиться в зону стыков. А «Динамо» благодаря невероятному везению до перерыва и старательности после него выигрывает третью встречу подряд, закрепляясь на третьей строчке.