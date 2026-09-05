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Зенит — ЦСКА: Сергей Семак и Жоао Виктор устроили массовую потасовку в матче 7 тура РПЛ 5 сентября 2026

Жара на первых минутах матча «Зенит» — ЦСКА. Семак и Жоао Виктор схлестнулись на бровке — и получили по желтой

Максим Слекишин
корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Началась потасовка.

Матч 7-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА в Санкт-Петербурге едва успел начаться, а страсти уже закипели. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и защитник армейцев Жоао Виктор сошлись за пределами поля, спровоцировав потасовку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Судье пришлось всех разнимать

Эпизод случился на 7-й минуте, когда мяч ушел в аут рядом с технической зоной хозяев. Жоао Виктор подобрал его, но вбросить не успел: на пути бразильца оказался Семак, который выхватил снаряд из его рук.

Южноамериканец не стал спокойно смотреть на действия тренера соперника и толкнул его.

На защиту Сергея Богдановича моментально вылетели врач-массажист Павел Скорик и несколько игроков невского клуба, а за Виктора заступились армейцы, так что через несколько секунд у бровки уже толкались футболисты и представители штабов обеих команд.

Главному арбитру Андрею Прокопову пришлось разнимать участников стычки, после чего он показал Семаку и Виктору по желтой карточке.

Семак ушел в подтрибунку. Но затем вернулся

Правда, сначала многие решили, что тренер «Зенита» получил прямую красную: он отправился в подтрибунное помещение, а пресс-служба РПЛ объявила об удалении.

Но вскоре Семак вернулся на скамейку. Зачем Сергей Богданович покидал техническую зону, неизвестно. Возможно, и сам подумал, что его удалили.

Напомним, что в концовке встречи с «Родиной» в августе (тогда петербуржцы сенсационно уступили на своем поле 1:2) специалист уже уходил в подтрибунку. После матча журналисты спросили тренера, с чем это связано. Он ответил: «По личным причинам. Ни с чем конкретным».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Зенит» уступает ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

Нервозность объяснима: перед туром «Зенит» и ЦСКА набрали по 12 очков и конкурируют друг с другом.

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Сергей Семак
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Жоао Виктор (ЦСКА)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
10
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
11
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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