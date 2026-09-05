Жара на первых минутах матча «Зенит» — ЦСКА. Семак и Жоао Виктор схлестнулись на бровке — и получили по желтой

Началась потасовка.

Матч 7-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА в Санкт-Петербурге едва успел начаться, а страсти уже закипели. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и защитник армейцев Жоао Виктор сошлись за пределами поля, спровоцировав потасовку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Судье пришлось всех разнимать

Эпизод случился на 7-й минуте, когда мяч ушел в аут рядом с технической зоной хозяев. Жоао Виктор подобрал его, но вбросить не успел: на пути бразильца оказался Семак, который выхватил снаряд из его рук.

Южноамериканец не стал спокойно смотреть на действия тренера соперника и толкнул его.

На защиту Сергея Богдановича моментально вылетели врач-массажист Павел Скорик и несколько игроков невского клуба, а за Виктора заступились армейцы, так что через несколько секунд у бровки уже толкались футболисты и представители штабов обеих команд.

Главному арбитру Андрею Прокопову пришлось разнимать участников стычки, после чего он показал Семаку и Виктору по желтой карточке.

Семак ушел в подтрибунку. Но затем вернулся

Правда, сначала многие решили, что тренер «Зенита» получил прямую красную: он отправился в подтрибунное помещение, а пресс-служба РПЛ объявила об удалении.

Но вскоре Семак вернулся на скамейку. Зачем Сергей Богданович покидал техническую зону, неизвестно. Возможно, и сам подумал, что его удалили.

Напомним, что в концовке встречи с «Родиной» в августе (тогда петербуржцы сенсационно уступили на своем поле 1:2) специалист уже уходил в подтрибунку. После матча журналисты спросили тренера, с чем это связано. Он ответил: «По личным причинам. Ни с чем конкретным».

Нервозность объяснима: перед туром «Зенит» и ЦСКА набрали по 12 очков и конкурируют друг с другом.