Жара на первых минутах матча «Зенит» — ЦСКА. Семак и Жоао Виктор схлестнулись на бровке — и получили по желтой
Матч 7-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА в Санкт-Петербурге едва успел начаться, а страсти уже закипели. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и защитник армейцев Жоао Виктор сошлись за пределами поля, спровоцировав потасовку.
Судье пришлось всех разнимать
Эпизод случился на 7-й минуте, когда мяч ушел в аут рядом с технической зоной хозяев. Жоао Виктор подобрал его, но вбросить не успел: на пути бразильца оказался Семак, который выхватил снаряд из его рук.
Южноамериканец не стал спокойно смотреть на действия тренера соперника и толкнул его.
На защиту Сергея Богдановича моментально вылетели врач-массажист Павел Скорик и несколько игроков невского клуба, а за Виктора заступились армейцы, так что через несколько секунд у бровки уже толкались футболисты и представители штабов обеих команд.
Главному арбитру Андрею Прокопову пришлось разнимать участников стычки, после чего он показал Семаку и Виктору по желтой карточке.
Семак ушел в подтрибунку. Но затем вернулся
Правда, сначала многие решили, что тренер «Зенита» получил прямую красную: он отправился в подтрибунное помещение, а пресс-служба РПЛ объявила об удалении.
Но вскоре Семак вернулся на скамейку. Зачем Сергей Богданович покидал техническую зону, неизвестно. Возможно, и сам подумал, что его удалили.
Напомним, что в концовке встречи с «Родиной» в августе (тогда петербуржцы сенсационно уступили на своем поле 1:2) специалист уже уходил в подтрибунку. После матча журналисты спросили тренера, с чем это связано. Он ответил: «По личным причинам. Ни с чем конкретным».
Нервозность объяснима: перед туром «Зенит» и ЦСКА набрали по 12 очков и конкурируют друг с другом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
10
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
11
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0