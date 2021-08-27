«Зениту» повезло с жеребьевкой Лиги чемпионов. Можно оправдать невыход из группы и не бояться отставки

Критический взгляд на ситуацию в невском клубе.

Мнение

Хочется верить, что зенитовское трио Вендел — Клаудиньо — Малком к Лиге чемпионов превратится из «жонглеров» и «полотеров» в жестких и по-хорошему циничных исполнителей. В матче же с ЦСКА эта троица напоминала мне компанию добрых и безобидных плюшевых мишек из какого-нибудь мультфильма, а не серьезных футболистов, которым совсем скоро предстоит носиться наперегонки, толкаться и биться со злыми и куда более физически крепкими игроками «Челси» и «Ювентуса». Про «Мальме» многого пока сказать не могу, но предполагаю, что шведы тоже похожи на кого угодно, но только не на мягких игрушек.

Из квартета бразильцев лишь Дуглас Сантос произвел против армейцев впечатление человека, который пашет на поле от и до. Если предположить, что все четыре бразильца будут теперь регулярно выходить в стартовом составе питерцев, то за такой «Зенит», как в четверг, перед ЛЧ тревожно вдвойне. Клаудиньо и Малком не выглядят убойной силой у чужих ворот, а с оборонительными функциями у них не очень хорошо по определению, что автоматически означает дополнительную нагрузку на Барриоса и Кузяева. Вендел же не впечатлил против скромного сейчас ЦСКА нигде и никак, и я по-прежнему продолжаю считать, что это была весьма сомнительная покупка.

Большую тревогу вызывает состояние пары центральных защитников: ни Ловрен, ни Ракицкий не производят впечатление непроходимой стены даже в РПЛ. Да, прибавляет Чистяков, но это все-таки пока не футболист уровня стартового состава для Лиги чемпионов. Очень грустно и практически необъяснимо, что до сих пор нет четкой замены голкиперу Кержакову: не дай бог с ним что-то случится! Ну а про нынешнее состояние Дзюбы и говорить не приходится.

Наверное, есть какая-то своя, особенная логика в том, что «Зенит» перестал всерьез заниматься трансферной кампанией и как-то обходится без спортивного директора. Я же лично никаких преимуществ тут не нахожу, зато вижу, что руководству сине-бело-голубых очень повезло с жеребьевкой ЛЧ. Идеальна она и для тренерского штаба: можно не опасаться за отставку под Новый год. Пропустить вперед «Челси» и «Ювентус» не зазорно и логично, и это всем понятно — кроме тех, кто верит в чудеса. Побороться же за третье место с «Мальме» вполне реально (хотя это еще не означает, что с этим согласны сами шведы).

На этот раз невыход из группы Лиги чемпионов будет признан объективным даже теми, кто любит критиковать Сергея Семака априори. Никакого движения вперед, правда, вновь не произойдет, зато топтание на месте можно оправдать по полной программе. Это, повторяю, идеальная ситуация для руководства «Зенита», которое по каким-то своим причинам не делает шагов по прогрессу в части комплектования состава, хотя раньше его вроде бы собирались выводить на европейский уровень.

Жаль, что в сезон Лиги чемпионов, который венчает финал на великолепном стадионе в Петербурге, «Зенит» вступает столь уныло: нет ни понятной трансферной политики, ни ясной стратегии развития. Те, кому не нравится тренер Семак, могут сколько угодно предъявлять ему претензии по любому поводу, но, на мой взгляд, именно Сергей Богданович и его тренерский штаб удерживают нынешнюю команду хотя бы на вершине РПЛ.

А застой «Зенита», между прочим, пагубен для всей РПЛ: и сам питерский клуб должен становиться сильнее, и конкуренция внутри страны ему нужна совсем другая. В этой связи жаль, что «Спартак» превратился в одно сплошное шапито, а прогрессировавший семимильными шагами «Краснодар» так и не смог выйти за рамки своей провинциальности.

Да, хочется верить, что все-таки возрождается «Динамо», но давайте подождем еще несколько туров, прежде чем делать глубокие выводы. При этом нынешний «Локомотив» по-прежнему далек от того островка счастья, каким периодически был раньше.

Ну а что касается увиденного мной вживую ЦСКА, так тянет пустить слезу от того, как сдал Марио Фернандес, как мучается на поле потерявший мотивацию Влашич и как в целом банально выглядит коллектив, который еще несколько лет назад был флагманом нашего футбола.

Если подытожить впечатления от матча на «Газпром Арене», то «Зенит» взял благодаря Азмуну натужные три очка и совершенно не убедил в своей силе в преломлении к групповому этапу Лиги чемпионов. Даже если в оставшиеся до закрытия трансферного окна дни питерцы пополнятся одним-двумя новичками, не жду от них никаких чудес в розыгрыше ЛЧ-2021/22. Предел мечтаний — опередить команду из скромного шведского чемпионата. И грустно осознавать, что в еврокубках подобное сегодня для представителей нашего футбола — главная задача.

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