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«Спартак» наконец-то выиграл. Но выходом из кризиса пока не пахнет

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 21:25
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 2:0. Руй Витория с футболистами «Спартака» после игры. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 сентября. Москва. «Спартак» — «Уфа» — 2:0. Руй Витория с футболистами «Спартака» после игры. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
В матче с «Уфой» порадовал счет, но не игра — 2:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
9-й тур
«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 2:0 (2:0)
Голы: Понсе, 3 (1:0). Промес, 29 (2:0).
«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Кауфриз, Мозес (Игнатов, 85), Литвинов, Умяров, Понсе (Соболев, 70), Айртон, Промес (Ломовицкий, 90), Бакаев (Рассказов, 71).
«Уфа»: Беленов, Бауэр (Сухов, 72), Плиев, Ботака-Иобома, Йокич, Касинтура (Иванов, 46), Камилов (Фищенко, 63), Мрзляк (Голубев, 64), Алиев (Милетич, 80), Агаларов, Кротов.
Предупреждения: Кротов, 18. Камилов, 19. Мрзляк, 54. Голубев, 68.
Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Сейфетдинов (Казань), Хатуев (Грозный).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки).
25 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Джордан Ларссон и&nbsp;защитник &laquo;Уфы&raquo; Боян Йокич.РПЛ, 9-й тур: расписание и результаты всех матчей

«Спартак» обыграл «Уфу» — одного из самых своих неудобных соперников в РПЛ (апрельские 0:3 на «Открытии» еще долго не сотрутся из памяти у болельщиков красно-белых). Так что, можно радоваться, говорить о коренном переломе, об отталкивании от дна и вообще о том, что жизнь налаживается и дальше будет только лучше. Как по мне, то ничуть.

Ведь примерно то же самое было две недели назад после матча с «Химками». Тогда тоже у части болельщиков были настроения из серии «ну все, наконец-то поперло!» Затем случились две бездарных игры против «Легии» и ЦСКА — даже не по результату, а из-за того, что происходило на поле. И вот уже с трибун несется кричалка «руководство вон!» и персональный заряд в адрес Леонида Федуна примерно с тем же посылом.

С «Уфой» чего-то прорывного «Спартак» тоже ведь не показал. Ну, хорошо, реализовал свой момент Понсе, и это, конечно, развернуло игру. Точно так же все могло развернуться и с ЦСКА, но тогда аргентинец не попал в пустые ворота. Можно, конечно, сказать, что вот, пошла реализация, но это будет самообман. Красно-белые могли спокойно наколотить этой совсем уж слабенькой и тухлой «Уфе» и все пять, будь они в порядке и тонусе — но ограничились только двумя, причем второй гол Промеса был шальным. А после перерыва происходящее на поле и вовсе действовало, как отличное снотворное.

Где гарантия, что через неделю Понсе реализует свой момент, «Спартак» получит преимущество и заряд уверенности? Уверенности в том, что красно-белые без этого быстрого гола аргентинца раскачали бы «Уфу», игра не дала — сколько уже было таких матчей в последнее время, вспомнить хотя бы «Легию». Потому что при счете 1:0 гости заперли команду Руя Витории на ее половине поля и не давали особо выходить в атаку. Это потом Промес подкараулил ошибку, а «Спартак» уже на кураже довел дело до победы.

Речь не о том, что у красно-белых все плохо. Но никакой уверенности в светлом будущем этот матч не дает — футбол-то был крайне посредственный. Не настолько уж слаб «Спартак», чтобы проигрывать всем подряд. Есть какой-то запас мастерства и самолюбия.

Да и с «Уфой» был какой-никакой позитив кроме счета на табло. Второй матч подряд достойно смотрится Кофрие — во всяком случае, без каких-то косяков. Того же Эджуке в матче с ЦСКА бельгиец прикрыл.

Второй матч подряд очень приятное впечатление оставляет Литвинов. Умный, старательный, работоспособный, с культурой паса. Болельщики «Спартака» всегда трепетно относятся к своим ребятам в основе. Конечно, сколько их таких «приятных» было, всех и не вспомнишь... Взять хотя бы Игнатова, который так нравился всем три года назад.

Понсе незаметно превратился в главного нападающего команды, подвинув Соболева. Если последнего это взбодрит, то тем лучше для красно-белых. Аргентинец много работает, много открывается, а, главное, забивает стабильнее всех в этом «Спартаке».

Но впереди у красно-белых выезды в Неаполь и в Грозный к «Ахмату». И очень может быть, что к вечеру следующего воскресенья все эти крохи оптимизма отправятся на дно мусорной корзины.

25&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Кинси Промес принимает поздравления.
Спартак — Уфа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

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