Заиграли лишь трое.

«Зенит» официально объявил о переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Пока все обсуждают, сможет ли форвард закрепиться в основе, потянет ли уровень топ-клуба и подходит ли Семаку по игровым качествам и стилю, «СЭ» вспоминает, как в «Зените» играли топ-нападающие, которые переезжали в Санкт-Петербург из других клубов РПЛ.

Павел Погребняк (2007-2009)

90 матчей, 39 голов, 7 результативных передач

В начале 2000-х Погребняк дебютировал в составе «Спартака», но полноценного шанса в основе красно-белых так и не получил. Трижды Павел уходил в аренду и лишь в 2006-м окончательно покинул клуб.

Молодой форвард отлично проявил себя в «Томи» и уже через год перебрался в «Зенит». Там Павел провел два с половиной года, полтора из которых получились сверхуспешными. В первый же сезон Погребняк помог «Зениту» взять чемпионство, а через год — Кубок УЕФА. Тогда Павел стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счет 10 мячей в 13 матчах.

В 2008-м Погребняк должен был ехать в составе сборной России на Евро, но незадолго до этого получил травму. По словам Гуса Хиддинка, врачи дали зеленый свет на выступление Павла на чемпионате Европы. Тем не менее Погребняк отказался — заявил, что на поле выходить должны «здоровые футболисты». После той истории карьера Павла немного притормозила — летом 2009-го он перешел в «Штутгарт».

Александр Бухаров (2010-2014)

81 матч, 17 голов, 12 результативных передач

Через год после ухода Погребняка в «Зените» оказался Александр Бухаров. За одного из лучших на тот момент бомбардиров чемпионата России петербуржцы выплатили «Рубину» 12 миллионов евро.

В «Зените» результативность Бухарова заметно упала: за первый год в клубе он забил всего шесть мячей в 31 матче. К концу переходного сезона-2011/12 Александр выпал из основы «Зенита» и стал игроком ротации.

Сезон-2013/14 Бухаров заканчивал в аренде в «Анжи». Летом 2014-го Александр покинул «Зенит» и бесплатно перешел в «Ростов». Этот трансфер считается одним из самых провальных в истории сине-бело-голубых.

Артем Дзюба (2015-по н.в.)

234 матча, 105 голов, 69 результативных передач

Зимой 2015-го Артем Дзюба никак не мог договориться о новом контракте со «Спартаком». Хотя Леонид Федун уверял, что клуб предлагал ему самую большую зарплату в команде. «Он просит столько, сколько платят в «Зените». Хочет получать как Халк», — добавил владелец «Спартака».

В итоге на Дзюбу вышел именно «Зенит». Петербуржцы дали Артему контракт на пять лет с зарплатой в 3 миллиона евро и такой же подписной бонус. «Спартак» предлагал чуть меньше и по деньгам, и по сроку соглашения (на четыре года). Остаток сезона-2014/15 Дзюба провел в «Ростове» и летом перешел в «Зенит» бесплатно.

Болельщики сине-бело-голубых приняли бывшего спартаковца не сразу. А учитывая скандальную репутацию Артема, конфликты между ним и фанатами происходят до сих пор. Однако Дзюба точно доказал свою состоятельность как футболист: в «Зените» он выиграл девять трофеев, по два раза становился лучшим бомбардиром и ассистентом РПЛ. Недавно Артем вышел на первое место по голам, забитым в чемпионате России.

Александр Кокорин (2016-2020)

92 матча, 34 гола, 12 результативных передач

В январе 2016-го стало известно, что Александр Кокорин и Юрий Жирков переходят в «Зенит». Их контракты с «Динамо» заканчивались, поэтому петербуржцы заплатили за обоих всего 2,5 миллиона евро.

По ходу второй части сезона-2015/16 Кокорин записал на свой счет три мяча и две результативные передачи. Лучший же этап карьеры Александра в «Зените» пришелся на 2016-2017 годы, когда он регулярно забивал в чемпионате России и еврокубках. В розыгрыше Лиги Европы сезона-2017/18 по системе «гол+пас» Кокорин набрал девять баллов (6+3) — больше результативных действий совершили только два игрока: Антуан Гризманн (6+4) и Димитри Пайет (3+7).

Многообещающая карьера сломалась в 26 лет вместе с «крестами», а тюрьма окончательно добила талант Кокорина и сделала из него ходячий мем. Но в какой-то момент Александр действительно был хорош.

Дмитрий Полоз (2017-2019)

31 матч, 3 гола, 7 результативных передач

Летом 2017-го «Зенит» провел мощную трансферную кампанию: в команду пришли полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев, пять аргентинцев (Паредес, Маммана, Дриусси, Ригони и Краневиттер) и столько же игроков «Ростова». Причем трое из пяти дончан достались «Зениту» бесплатно — Дмитрий Полоз, Александр Ерохин и Кристиан Нобоа. В восемь и два миллиона евро соответственно петербуржцам обошлись Миха Мевля и Денис Терентьев.

Полозу, игравшему в «Ростове» на позиции центрального нападающего, пришлось действовать в «Зените» чаще всего на фланге атаки. В первом сезоне он провел 31 матч, забил три мяча и отдал семь результативных передач. Неплохие цифры, но за «Зенит» Полоз больше не играл — всего через год после перехода его отдали в аренду в «Рубин».

В июле 2019 года Дмитрий перешел в «Сочи». С лета 2020-го Полоз выступает за хорошо знакомый ему «Ростов». Нельзя сказать, что Дмитрий зря переходил в «Зенит», но и какого-то ощутимого прогресса он там не получил.

Антон Заболотный (2018-2019)

44 матча, 4 гола, 4 результативные передачи

Не прижился в Санкт-Петербурге и Антон Заболотный. До перехода в «Зенит» он провел всего полсезона в РПЛ, выступая за «Тосно». Тем не менее петербуржцы видели в лице Заболотного усиление.

За полтора года в «Зените» Антон провел 44 матча, но забил всего четыре мяча. Летом 2019-го, незадолго до своего ухода из клуба, Заболотный даже играл за вторую команду петербуржцев в ПФЛ.

Куда лучше он проявил себя в «Сочи», откуда получил приглашение от родного клуба — ЦСКА. В текущем сезоне на счету Заболотного шесть голов в 17 матчах чемпионата России, в том числе и победный в ворота «Спартака».

Как проявит себя в «Зените» Иван Сергеев?