У «Зенита» уже проблемы из-за потери Ракицкого и Ловрена. Как Семаку их решить?
«Зенит» возобновил чемпионскую гонку без двух ключевых игроков обороны — Ярослав Ракицкий расторг контракт, а Деян Ловрен восстанавливается после травмы (в этом году он не провел ни одного матча).
«СЭ» разбирается, какие варианты есть у Сергея Семака, чтобы справиться с кризисом в защите.
Переход на другую схему
После рестарта РПЛ «Зенит» играет по схеме 3-4-3 с тройкой защитников Барриос, Чистяков, Сантос. Переход на такую расстановку — вынужденная мера. И отсутствие нужного опыта у латиноамериканцев на непрофильной позиции уже привело к результативным ошибкам в обороне.
Когда Вильмар из опорной зоны перемещался в зону между двумя центрбеками, то смотрелся неплохо, но, как только становился «правым» в тройке, сразу терялся.
То же самое касается и Дугласа. На стандартах и аутах он отходил с левого фланга в глубину и помогал с верховыми передачами, но при быстрых контратаках соперника выглядел слабо. Два пропущенных гола в матче с «Рубином» — лучшее доказательство.
В моменте с первым голом Сантос изначально на корпус проиграл Лисаковичу в выборе позиции и в итоге уступил белорусу в скорости.
Второй мяч — просчет Барриоса. Во время паса Кучаева он упустил все того же Лисаковича, находившегося за спиной, и не успел накрыть удар форварда.
Скрыть недостатки обороны «Зенита» должна схема 5-3-2, демонстрирующая лучшие качества обоймы Семака. Например, вместе с Чистяковым в центре защиты могут сыграть Алип и Адамов. Понятно, это не такое звездное трио, но за счет простых решений и действий игроки способны обеспечить надежность в защите.
Изначально Нуралы брали как игрока ротации, но нынешняя ситуация, вероятно, вынудит тренерский штаб использовать его в стартовом составе. Казах хорошо проявил себя на сборах и показал, что способен выдерживать уровень РПЛ. «Аренда Алипа — один из путей развития наших молодых игроков. Нам нужно было закрыть позицию, взять новых футболистов, чтобы Хотулев или Кравцов смогли пойти в аренду и получать игровую практику», — объяснял трансфер защитника Семак.
Адамова же брали как универсального футболиста. В «Урале» он чаще всего выходил на правом фланге, но когда становился крайним центрбэком, то быстро адаптировался и действовал уверенно. А его способность разрезать линии соперника передачами низом может компенсировать «Зениту» потерю Ракицкого.
Если с левым флангом обороны все более-менее понятно (при 5-3-2 безальтернативно — Сантос), то на правом краю у Семака есть выбор между Суторминым и Караваевым. Кажется, что при пяти защитниках Алексей выглядит предпочтительнее (он лучше в дриблинге и поддержке атаки вторым темпом). Вячеслав же полезнее при более открытых 4-5-1 (или 4-2-3-1), когда от латералей требуется резкость и четкость на полуфлангах. То же самое можно сказать и про Кругового. Данил классно выглядит именно при насыщенной полузащите и любит прорываться через центр к штрафной, в то время как Сантос находится выше или страхует Барриоса. Колумбиец регулярно «обрезается» в переводах мяча с одного края на другой, поэтому не может действовать при розыгрыше в одиночку.
Работа со стилем
Еще один способ для «Зенита» стабилизировать оборону — изменить стиль игры команды на менее доминирующий. «Зенит» гораздо лучше реагирует на длительные подходы соперника, чем на собственные привозы. На текущий момент питерцы больше всех в лиге работают с мячом (60 процентов времени), за счет чего качественнее других используют позиционные атаки. Из-за этого защитная линия слишком много играет во владение и зачастую организует контроль только ради контроля. Теряет концентрацию и создает опасные ситуации у своих ворот.
Во-первых, необходимо насытить середину поля габаритными футболистами. В первую очередь речь идет про Ерохина и Дзюбу. Оба грамотно притормаживают темп выхода соперника в атаку за счет навязывания борьбы (во второй трети поля) и частых фолов на себе. Во многом из-за этого число подходов к штрафной «Зенита» уменьшается.
Во-вторых, желательно наконец-то заставить Клаудиньо и Вендела прессинговать. Бразильцы хороши в обводках и обостряющих передачах, но отсутствием давления портят общую картину. Например, в матче против «Крыльев Советов» в середине поля питерцы не разбивали соперника на встречных курсах — поэтому самарцы так часто через нее проходили и создавали напряжение на флангах.
Проблемы в обороне «Зенита» — шанс для конкурентов. Если в ближайших матчах Семак ничего не поменяет, финиш сезона РПЛ может преподнести много сюрпризов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7