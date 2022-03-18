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«Спартак» — один из любимых клиентов Кержакова-футболиста

Александр Кержаков забил 13 голов в матчах против «Спартака»
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
А как с красно-белыми сыграет Кержаков-тренер?

За время игровой карьеры Александр Кержаков 26 раз сыграл против «Спартака» в чемпионате России и забил в этих матчах 13 голов. 12 раз он отличился, выступая за «Зенит», еще однажды — во время двухлетнего периода в «Динамо». За 12 лет, которые разделили первый и последний голы Кержакова в ворота красно-белых, от него пострадали семь вратарей. Левицкий пропустил три мяча, Ковалевски, Заболотный, Дикань и Ребров — по два, Плетикоса и Песьяков — по одному.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Спартак

Голы Александра Кержакова «Спартаку» в чемпионате:

Дата

Команда

Счет

Вратарь

Голы

30.06.2001

Зенит

2:1 (д)

Максим Левицкий

70' (1:1)

10.07.2002

Зенит

3:4 (г)

Максим Левицкий

?5' (1:0),

60' (3:2)

01.05.2004

Зенит

3:0 (г)

Войчех Ковалевски

37' (1:0)

11.06.2005

Зенит

1:1 (д)

Войчех Ковалевски

86' (1:1)

23.08.2008

Динамо

1:1 (г)

Стипе Плетикоса

23' (1:0)

29.05.2011

Зенит

3:0 (д)

Николай Заболотный

67' (2:0),

85' (3:0)

02.10.2011

Зенит

2:2 (г)

Андрей Дикань

47' (2:1)

31.03.2012

Зенит

2:1 (г)

Андрей Дикань

63' (2:0)

06.05.2012

Зенит

2:3 (д)

Артем Ребров

23' (1:0)

28.09.2013

Зенит

4:2 (д)

Сергей Песьяков

20' (1:0)

10.11.2013

Зенит

2:4 (г)

Артем Ребров

?6' (1:0)

За 30 лет проведения чемпионата России никто и близко не подобрался к результату нынешнего главного тренера «Нижнего Новгорода». Кержаков остается единственным игроком, который забил спартаковцам более 10 мячей. Кристиан Нобоа и Игорь Семшов отличились по девять раз, Ари и Сергей Семак — по восемь.

Лучшие бомбардиры в матчах против «Спартака»:

Игрок

Команда

Матчи

Голы

Ср.

Александр

Кержаков

Зенит, Динамо

26

13

0,50

Кристиан Нобоа

Рубин, Динамо, Ростов,

Зенит, Сочи

24

9

0,38

Игорь Семшов

Торпедо, Динамо, Зенит

30

9

0,30

Ари

Краснодар, Локомотив

12

8

0,67

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва,

Рубин, Зенит

35

8

0,23

Павел Погребняк

Томь, Зенит, Динамо,

Тосно, Урал

12

7

0,58

Михаил Осинов

Уралмаш, Ротор, Ростов

18

7

0,39

Данни

Динамо, Зенит

20

7

0,35

«Спартаку» Кержаков забил свой первый гол в высшем дивизионе в качестве игрока, а затем одержал вторую победу в роли главного тренера. Его «Нижний Новгород» может стать пятой командой, которой удалось избежать неудач в двух первых встречах со «Спартаком». Ранее подобное удавалось уже лишенным профессионального статуса «Океану» и «Тамбову», играющей в ФНЛ «Балтике» и «Рубину».

Команды, которым удалось не проиграть в первых двух матчах против «Спартака» в чемпионатах России:

Сезон

Команда

Тренер

Матчи

1993

Океан

Александр Аверьянов

1:1 (д), 1:1 (г)

1996

Балтика

Леонид Ткаченко

1:0 (г), 0:0 (д)

2003

Рубин

Курбан Бердыев

1:0 (д), 2:0 (г)

2019/20

Тамбов

Александр Григорян,

Сергей Первушин

2:0 (д), 3:2 (г)

К преимуществам Кержакова нужно отнести крайне слабую игру «Спартака» на чужом поле в нынешнем сезоне. Красно-белые в девяти матчах набрали всего десять очков, забив при этом всего восемь мячей. Хуже спартаковцев в гостях играют только «Химки», «Уфа» и «Арсенал», а реже отличалась лишь «Уфа».

Худшие гостевые команды чемпионата-2021/22:

И

В

Н

П

М

О

Химки

10

1

2

7

8-23

5

Уфа

11

1

3

7

7-18

6

Арсенал

11

2

1

8

12-28

7

Ахмат

10

3

1

6

9-15

10

Спартак

10

3

2

5

8-16

10

Рубин

11

3

2

6

13-20

10

Урал

11

3

2

6

8-13

11

Крылья Советов

9

3

2

4

8-11

11

Правда, и «Нижний» трудно отнести к домашним командам. Кержаков проиграл на своем поле шесть из десяти матчей. Меньше очков при своих зрителях набрали только часто проигрывающий «Ростов» и излишне миролюбивый «Урал».

Худшие домашние команды чемпионата-2021/22:

И

В

Н

П

М

О

Ростов

10

2

2

6

17-20

8

Урал

10

3

6

3

5-8

9

Нижний Новгород

10

3

1

6

10-16

10

Химки

11

1

7

3

10-14

10

Уфа

10

2

5

3

11-12

11

Арсенал

10

3

4

3

12-15

13

Рубин

10

4

2

4

15-13

14

Спартак

11

4

3

4

15-14

15

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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Артем Дзюба

Зенит

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
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Спартак

 12 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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