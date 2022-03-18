«Спартак» — один из любимых клиентов Кержакова-футболиста
За время игровой карьеры Александр Кержаков 26 раз сыграл против «Спартака» в чемпионате России и забил в этих матчах 13 голов. 12 раз он отличился, выступая за «Зенит», еще однажды — во время двухлетнего периода в «Динамо». За 12 лет, которые разделили первый и последний голы Кержакова в ворота красно-белых, от него пострадали семь вратарей. Левицкий пропустил три мяча, Ковалевски, Заболотный, Дикань и Ребров — по два, Плетикоса и Песьяков — по одному.
Голы Александра Кержакова «Спартаку» в чемпионате:
|
Дата
|
Команда
|
Счет
|
Вратарь
|
Голы
|
30.06.2001
|
Зенит
|
2:1 (д)
|
Максим Левицкий
|
70' (1:1)
|
10.07.2002
|
Зенит
|
3:4 (г)
|
Максим Левицкий
|
?5' (1:0),
|
|
|
|
|
60' (3:2)
|
01.05.2004
|
Зенит
|
3:0 (г)
|
Войчех Ковалевски
|
37' (1:0)
|
11.06.2005
|
Зенит
|
1:1 (д)
|
Войчех Ковалевски
|
86' (1:1)
|
23.08.2008
|
Динамо
|
1:1 (г)
|
Стипе Плетикоса
|
23' (1:0)
|
29.05.2011
|
Зенит
|
3:0 (д)
|
Николай Заболотный
|
67' (2:0),
|
|
|
|
|
85' (3:0)
|
02.10.2011
|
Зенит
|
2:2 (г)
|
Андрей Дикань
|
47' (2:1)
|
31.03.2012
|
Зенит
|
2:1 (г)
|
Андрей Дикань
|
63' (2:0)
|
06.05.2012
|
Зенит
|
2:3 (д)
|
Артем Ребров
|
23' (1:0)
|
28.09.2013
|
Зенит
|
4:2 (д)
|
Сергей Песьяков
|
20' (1:0)
|
10.11.2013
|
Зенит
|
2:4 (г)
|
Артем Ребров
|
?6' (1:0)
За 30 лет проведения чемпионата России никто и близко не подобрался к результату нынешнего главного тренера «Нижнего Новгорода». Кержаков остается единственным игроком, который забил спартаковцам более 10 мячей. Кристиан Нобоа и Игорь Семшов отличились по девять раз, Ари и Сергей Семак — по восемь.
Лучшие бомбардиры в матчах против «Спартака»:
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Александр
|
|
|
|
|
Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
26
|
13
|
0,50
|
Кристиан Нобоа
|
Рубин, Динамо, Ростов,
|
|
|
|
|
Зенит, Сочи
|
24
|
9
|
0,38
|
Игорь Семшов
|
Торпедо, Динамо, Зенит
|
30
|
9
|
0,30
|
Ари
|
Краснодар, Локомотив
|
12
|
8
|
0,67
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва,
|
|
|
|
|
Рубин, Зенит
|
35
|
8
|
0,23
|
Павел Погребняк
|
Томь, Зенит, Динамо,
|
|
|
|
|
Тосно, Урал
|
12
|
7
|
0,58
|
Михаил Осинов
|
Уралмаш, Ротор, Ростов
|
18
|
7
|
0,39
|
Данни
|
Динамо, Зенит
|
20
|
7
|
0,35
«Спартаку» Кержаков забил свой первый гол в высшем дивизионе в качестве игрока, а затем одержал вторую победу в роли главного тренера. Его «Нижний Новгород» может стать пятой командой, которой удалось избежать неудач в двух первых встречах со «Спартаком». Ранее подобное удавалось уже лишенным профессионального статуса «Океану» и «Тамбову», играющей в ФНЛ «Балтике» и «Рубину».
Команды, которым удалось не проиграть в первых двух матчах против «Спартака» в чемпионатах России:
|
Сезон
|
Команда
|
Тренер
|
Матчи
|
1993
|
Океан
|
Александр Аверьянов
|
1:1 (д), 1:1 (г)
|
1996
|
Балтика
|
Леонид Ткаченко
|
1:0 (г), 0:0 (д)
|
2003
|
Рубин
|
Курбан Бердыев
|
1:0 (д), 2:0 (г)
|
2019/20
|
Тамбов
|
Александр Григорян,
|
|
|
|
Сергей Первушин
|
2:0 (д), 3:2 (г)
К преимуществам Кержакова нужно отнести крайне слабую игру «Спартака» на чужом поле в нынешнем сезоне. Красно-белые в девяти матчах набрали всего десять очков, забив при этом всего восемь мячей. Хуже спартаковцев в гостях играют только «Химки», «Уфа» и «Арсенал», а реже отличалась лишь «Уфа».
Худшие гостевые команды чемпионата-2021/22:
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Химки
|
10
|
1
|
2
|
7
|
8-23
|
5
|
Уфа
|
11
|
1
|
3
|
7
|
7-18
|
6
|
Арсенал
|
11
|
2
|
1
|
8
|
12-28
|
7
|
Ахмат
|
10
|
3
|
1
|
6
|
9-15
|
10
|
Спартак
|
10
|
3
|
2
|
5
|
8-16
|
10
|
Рубин
|
11
|
3
|
2
|
6
|
13-20
|
10
|
Урал
|
11
|
3
|
2
|
6
|
8-13
|
11
|
Крылья Советов
|
9
|
3
|
2
|
4
|
8-11
|
11
Правда, и «Нижний» трудно отнести к домашним командам. Кержаков проиграл на своем поле шесть из десяти матчей. Меньше очков при своих зрителях набрали только часто проигрывающий «Ростов» и излишне миролюбивый «Урал».
Худшие домашние команды чемпионата-2021/22:
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Ростов
|
10
|
2
|
2
|
6
|
17-20
|
8
|
Урал
|
10
|
3
|
6
|
3
|
5-8
|
9
|
Нижний Новгород
|
10
|
3
|
1
|
6
|
10-16
|
10
|
Химки
|
11
|
1
|
7
|
3
|
10-14
|
10
|
Уфа
|
10
|
2
|
5
|
3
|
11-12
|
11
|
Арсенал
|
10
|
3
|
4
|
3
|
12-15
|
13
|
Рубин
|
10
|
4
|
2
|
4
|
15-13
|
14
|
Спартак
|
11
|
4
|
3
|
4
|
15-14
|
15
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7