А как с красно-белыми сыграет Кержаков-тренер?

За время игровой карьеры Александр Кержаков 26 раз сыграл против «Спартака» в чемпионате России и забил в этих матчах 13 голов. 12 раз он отличился, выступая за «Зенит», еще однажды — во время двухлетнего периода в «Динамо». За 12 лет, которые разделили первый и последний голы Кержакова в ворота красно-белых, от него пострадали семь вратарей. Левицкий пропустил три мяча, Ковалевски, Заболотный, Дикань и Ребров — по два, Плетикоса и Песьяков — по одному.

Голы Александра Кержакова «Спартаку» в чемпионате:

Дата Команда Счет Вратарь Голы 30.06.2001 Зенит 2:1 (д) Максим Левицкий 70' (1:1) 10.07.2002 Зенит 3:4 (г) Максим Левицкий ?5' (1:0), 60' (3:2) 01.05.2004 Зенит 3:0 (г) Войчех Ковалевски 37' (1:0) 11.06.2005 Зенит 1:1 (д) Войчех Ковалевски 86' (1:1) 23.08.2008 Динамо 1:1 (г) Стипе Плетикоса 23' (1:0) 29.05.2011 Зенит 3:0 (д) Николай Заболотный 67' (2:0), 85' (3:0) 02.10.2011 Зенит 2:2 (г) Андрей Дикань 47' (2:1) 31.03.2012 Зенит 2:1 (г) Андрей Дикань 63' (2:0) 06.05.2012 Зенит 2:3 (д) Артем Ребров 23' (1:0) 28.09.2013 Зенит 4:2 (д) Сергей Песьяков 20' (1:0) 10.11.2013 Зенит 2:4 (г) Артем Ребров ?6' (1:0)

За 30 лет проведения чемпионата России никто и близко не подобрался к результату нынешнего главного тренера «Нижнего Новгорода». Кержаков остается единственным игроком, который забил спартаковцам более 10 мячей. Кристиан Нобоа и Игорь Семшов отличились по девять раз, Ари и Сергей Семак — по восемь.

Лучшие бомбардиры в матчах против «Спартака»:

Игрок Команда Матчи Голы Ср. Александр Кержаков Зенит, Динамо 26 13 0,50 Кристиан Нобоа Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи 24 9 0,38 Игорь Семшов Торпедо, Динамо, Зенит 30 9 0,30 Ари Краснодар, Локомотив 12 8 0,67 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 35 8 0,23 Павел Погребняк Томь, Зенит, Динамо, Тосно, Урал 12 7 0,58 Михаил Осинов Уралмаш, Ротор, Ростов 18 7 0,39 Данни Динамо, Зенит 20 7 0,35

«Спартаку» Кержаков забил свой первый гол в высшем дивизионе в качестве игрока, а затем одержал вторую победу в роли главного тренера. Его «Нижний Новгород» может стать пятой командой, которой удалось избежать неудач в двух первых встречах со «Спартаком». Ранее подобное удавалось уже лишенным профессионального статуса «Океану» и «Тамбову», играющей в ФНЛ «Балтике» и «Рубину».

Команды, которым удалось не проиграть в первых двух матчах против «Спартака» в чемпионатах России:

Сезон Команда Тренер Матчи 1993 Океан Александр Аверьянов 1:1 (д), 1:1 (г) 1996 Балтика Леонид Ткаченко 1:0 (г), 0:0 (д) 2003 Рубин Курбан Бердыев 1:0 (д), 2:0 (г) 2019/20 Тамбов Александр Григорян, Сергей Первушин 2:0 (д), 3:2 (г)

К преимуществам Кержакова нужно отнести крайне слабую игру «Спартака» на чужом поле в нынешнем сезоне. Красно-белые в девяти матчах набрали всего десять очков, забив при этом всего восемь мячей. Хуже спартаковцев в гостях играют только «Химки», «Уфа» и «Арсенал», а реже отличалась лишь «Уфа».

Худшие гостевые команды чемпионата-2021/22:

И В Н П М О Химки 10 1 2 7 8-23 5 Уфа 11 1 3 7 7-18 6 Арсенал 11 2 1 8 12-28 7 Ахмат 10 3 1 6 9-15 10 Спартак 10 3 2 5 8-16 10 Рубин 11 3 2 6 13-20 10 Урал 11 3 2 6 8-13 11 Крылья Советов 9 3 2 4 8-11 11

Правда, и «Нижний» трудно отнести к домашним командам. Кержаков проиграл на своем поле шесть из десяти матчей. Меньше очков при своих зрителях набрали только часто проигрывающий «Ростов» и излишне миролюбивый «Урал».

Худшие домашние команды чемпионата-2021/22: