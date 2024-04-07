Лучший матч «Локо» весной: легко разбили «Ахмат» — с полумистическим пенальти и удалением
Все-таки «Локомотив» — один из самых непредсказуемых клубов РПЛ прямо сейчас. Раскрывается и получает от «Динамо», упускает победу над «Сочи» и уже в фирменном стиле спасается с «Краснодаром», а лучший матч в сезоне выдает в тот момент, когда к этому минимум предпосылок.
После рестарта сезона команда неожиданно столкнулась с самым острым кризисом за 1,5 года. Ноль побед в трех матчах и куча вопросов по игре, вылет из Кубка от «Балтики» и «Урала» — к таким результатам все привыкли при немецком руководстве, но в новейшую эпоху это — аномалия. Особенно учитывая, что клуб шарахается плюс-минус весь сезон. Да, запрыгнуть в топ-3 все еще реально, но задача по выходу в финал Кубка уже провалена. А эмоциональный фон в раздевалке такой, что Михаил Галактионов в прямом эфире инициирует встречу с руководством, чтобы понять, «как жить дальше». И все это — перед одним из сложнейших выездов в сезоне.
К ментальным проблемам в Грозном добавились кадровые (Глушенков дисквалифицирован, а Дзюба не восстановился после травмы), а также фактор непредсказуемости соперника. За два дня до матча «Ахмат» поменял Мирослава Ромащенко на Магомеда Адиева, поэтому подобрать план на игру штабу «Локо» было особенно тяжело.
Галактионов активировал самый простой и эффективный вариант — сыграть от себя. И вопреки всем раскладам «Локомотив» выдал свой лучший матч этой весны: сразу забрал контроль, переместился в финальную треть и удушал соперника позиционными атаками. Как будто никакого спада и не было!
Причем доминировал так, что «Ахмат» просто не понимал, что делать, — в Грозном обычно он врубает прессинг и доставляет максимум проблем даже топ-клубам, но здесь только страдал и отбивался.
Было очевидно: в таком режиме он долго не продержится. И «Локо» выбил страйк: заработал пенальти, открыл счет и добился удаления Тодоровича. Защитник «Ахмата» получил прямую красную за то, что выбил мяч из пустых ворот. При этом ни на одном повторе не было четко видно, что он сыграл рукой, а не головой. Оставалось судить лишь по видео в соцсетях «Локомотива» (но и там все очень размыто), а также по реакции самого Тодоровича, который вообще не спорил с Казарцевым.
В большинстве «Локо» отработал образцово: немного сбавил давление ближе к перерыву, позволив хозяевам продышаться, но в начале второго тайма расчертил быструю атаку (Миранчук добавил к голу ассист на Пиняева) и снял все вопросы. «Ахмат» и при 0:1 был очень далек от возвращения интриги, а при 0:2 она окончательно испарилась.
Тотальный контроль, уйма моментов у чужих ворот и отсутствие остроты у своих, что при проблемах в центре обороны — большая редкость; и все это без Глушенкова, Дзюбы, Тикнизяна. Зато с минимальными усилиями и в неспешном ритме — таких побед у «Локомотива» не было очень давно.
Понятно, что «Ахмат» явно не в праймовом состоянии (у Адиева очень много работы), но недооценивать такую реакцию «Локо» на собственный спад тоже нельзя.
Немного стабильности — и команда Галактионова шла бы гораздо выше. А эмоциональных встреч тренера с руководством не было бы вообще.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
7
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5