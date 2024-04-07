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Лучший матч «Локо» весной: легко разбили «Ахмат» — с полумистическим пенальти и удалением

«Локомотив» в большинстве обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Антон Миранчук (справа) принимает поздравления после гола в ворота «Ахмата»
Антон Миранчук (справа) принимает поздравления после гола в ворота «Ахмата».
Фото ФК «Локомотив»
Вы увидели игру Тодоровича рукой?
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Локомотив

Все-таки «Локомотив» — один из самых непредсказуемых клубов РПЛ прямо сейчас. Раскрывается и получает от «Динамо», упускает победу над «Сочи» и уже в фирменном стиле спасается с «Краснодаром», а лучший матч в сезоне выдает в тот момент, когда к этому минимум предпосылок.

После рестарта сезона команда неожиданно столкнулась с самым острым кризисом за 1,5 года. Ноль побед в трех матчах и куча вопросов по игре, вылет из Кубка от «Балтики» и «Урала» — к таким результатам все привыкли при немецком руководстве, но в новейшую эпоху это — аномалия. Особенно учитывая, что клуб шарахается плюс-минус весь сезон. Да, запрыгнуть в топ-3 все еще реально, но задача по выходу в финал Кубка уже провалена. А эмоциональный фон в раздевалке такой, что Михаил Галактионов в прямом эфире инициирует встречу с руководством, чтобы понять, «как жить дальше». И все это — перед одним из сложнейших выездов в сезоне.

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К ментальным проблемам в Грозном добавились кадровые (Глушенков дисквалифицирован, а Дзюба не восстановился после травмы), а также фактор непредсказуемости соперника. За два дня до матча «Ахмат» поменял Мирослава Ромащенко на Магомеда Адиева, поэтому подобрать план на игру штабу «Локо» было особенно тяжело.

Галактионов активировал самый простой и эффективный вариант — сыграть от себя. И вопреки всем раскладам «Локомотив» выдал свой лучший матч этой весны: сразу забрал контроль, переместился в финальную треть и удушал соперника позиционными атаками. Как будто никакого спада и не было!

Причем доминировал так, что «Ахмат» просто не понимал, что делать, — в Грозном обычно он врубает прессинг и доставляет максимум проблем даже топ-клубам, но здесь только страдал и отбивался.

Было очевидно: в таком режиме он долго не продержится. И «Локо» выбил страйк: заработал пенальти, открыл счет и добился удаления Тодоровича. Защитник «Ахмата» получил прямую красную за то, что выбил мяч из пустых ворот. При этом ни на одном повторе не было четко видно, что он сыграл рукой, а не головой. Оставалось судить лишь по видео в соцсетях «Локомотива» (но и там все очень размыто), а также по реакции самого Тодоровича, который вообще не спорил с Казарцевым.

В большинстве «Локо» отработал образцово: немного сбавил давление ближе к перерыву, позволив хозяевам продышаться, но в начале второго тайма расчертил быструю атаку (Миранчук добавил к голу ассист на Пиняева) и снял все вопросы. «Ахмат» и при 0:1 был очень далек от возвращения интриги, а при 0:2 она окончательно испарилась.

Тотальный контроль, уйма моментов у чужих ворот и отсутствие остроты у своих, что при проблемах в центре обороны — большая редкость; и все это без Глушенкова, Дзюбы, Тикнизяна. Зато с минимальными усилиями и в неспешном ритме — таких побед у «Локомотива» не было очень давно.

Понятно, что «Ахмат» явно не в праймовом состоянии (у Адиева очень много работы), но недооценивать такую реакцию «Локо» на собственный спад тоже нельзя.

Немного стабильности — и команда Галактионова шла бы гораздо выше. А эмоциональных встреч тренера с руководством не было бы вообще.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
2
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Урал – Кр. Советов
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ЦСКА – Факел
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Зенит – Балтика
 1 : 0
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Ахмат – Локомотив
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