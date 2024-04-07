ЦСКА понял, как не терять очки в концовках. Армейцы забили «Факелу» четыре мяча

Армейцы приблизились к лидирующей тройке.

Сколько ни говори, что чемпионат и Кубок — две разные истории, но как же все взаимосвязано! Только за последнее время после неудач во втором по статусу отечественном турнире главных тренеров поменяли «Краснодар» и «Ахмат», а еще звучали намеки на возможные перемены в «Локомотиве». ЦСКА — обратный пример. Весной только и разговоров, что о расточительности армейцев и неумении сохранять победный счет. Но разве можно при наличии каких-либо комплексов забивать так, как сделал в Калининграде Давила?!

Против «Факела» Владимир Федотов как раз использовал кубковые наработки. Гайич на профильном правом фланге, Агапов в роли левого латераля, универсал Обляков в центре поля и Мусаев — на острие атаки. Это — форма. Что до содержания, то в действиях красно-синих с первых минут проглядывался ряд положительных моментов. Во-первых, в игру Файзуллаева постепенно возвращается прежняя легкость и изящество. Во-вторых, по-настоящему хорош Давила. В третьих, очень прилично на непрофильной позиции выглядит габаритный для флангового игрока Агапов, явно вдохновленный рождением сына. И очень показательно, что на его бровке наблюдалась повышенная активность.

Наконец, какую роль ему ни доверь, настоящим лидером неизменно показывает себя Обляков. Заставить ошибиться железного Квеквискири, перехватив его передачу в центре, нужно суметь. А отдать спустя мгновение длинный пас в зону между двумя центральными защитниками на мастерски распорядившегося своим моментом Мусаева — демонстрация чтения игры и настоящего класса. Это эпизод, который поменял вроде бы уже сформировавшееся за первые полчаса мнение. О том, что автору гола никак не удается найти брешь в воронежской обороне, и о том, что не дотянувшийся до мяча Юрганов вроде бы безболезненно компенсировал отсутствие Божина.

Впрочем, до этого оборона «Факела», который пропустил лишь второй весенний мяч, действительно работала как часы. Ударов максимальной сложности по воротам Беленова не было, а защитники не раз и не два принимали мяч на себя. Другое дело, что никакой контригры у гостей не просматривалось. В этом крылась одна из причин постоянного армейского давления, которое и принесло вполне заслуженный успех. Неслучайно подписавший с клубом новый контракт Сергей Ташуев уже в перерыве провел тройную замену.

Что-то действительно стало меняться. Улучшился контроль мяча, появилась активность в атаке, что вылилось в удар одного из джокеров — Акбашева. Только давать ЦСКА свободное пространство — самоубийство. Тем более при наличии наделенного диспетчерскими навыками Акинфеева в армейских воротах. Игорь точно не собирался портить себе настроение накануне 38-го дня рождения, и как раз он начал вторую голевую атаку. Ее образцово продолжили Файзуллаев с Давилой, а завершил герой дня Обляков.

Гарантировал ли итоговый успех так нелюбимый Фабио Капелло счет 2:0? Эхо игры в Сочи никуда не делось, однако для «Факела» цифры на табло стали ушатом холодной воды. ЦСКА же поймал кураж, воплощением которого стал эффектный гол Файзуллаева.

На поле царила одна команда. Первый весенний мяч забил Чалов, в штангу попал Заболотный — воронежцы еще легко отделались, впервые пропустив больше двух мячей под началом Ташуева. Армейцы же выдали лучшую игру с прошлого года. С мини-кризисом покончено? Ответ даст предстоящее дерби с «Локомотивом».