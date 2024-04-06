Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

4:3 в Нижнем! Мусаев снова сделал «Краснодар» зрелищным — даже слишком

«Краснодар» обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»
«Быки» минимум на один день вернулись на первое место.
06.04.2024 | Пари Нижний Новгород — Краснодар

«Краснодар» находится в удивительном положении: на финальном отрезке сезона мы наблюдаем, как после смены главного тренера перестраивается претендент на золото. Уникальное сочетание обстоятельств. Премьерный матч «Краснодара» оставил много вопросов к Мураду Мусаеву — как по выбранной схеме, так и по содержанию игры. Но к встрече в Нижнем в состав «быков» вернулся Оласа, и команда отошла от расстановки с тремя центральными защитниками, перейдя на атакующие 4-3-3. Как следствие, на лавку присел Кайо.

Команда Сергея Юрана понесла существенную потерю: трехматчевую дисквалификацию схлопотал Гоцук — капитан, лидер и стержневой игрок. На этот раз нижегородцы обошлись без картонной версии своего защитника, а Кирилл отправился в клубный магазин раздавать автографы, причем росчерки он оставлял на красных карточках. Прекрасная нижегородская самоирония. Заменить Гоцука в центре обороняющейся тройки был призван Глущенков. Динамовский воспитанник этой зимой вернулся в Россию из Белоруссии и в весенних матчах провел на поле всего лишь минуту.

Матч для Глущенкова начался чудовищно: Сперцян закручивал мяч в сторону ворот, и новичок «Пари НН» головой срезал его в свои ворота. Тут же хозяева получили еще один удар: Кади со своей половины поля забросил мяч за спину защитникам, и остановить Кордобу у них не было никаких шансов. Не прикладывая каких-то сверхусилий, «Краснодар» получил солидное преимущество в два мяча. И что еще интересно, при Ивиче «быки» вообще не забивали в первые 15 минут, а при Мусаеве сделали это и в Черкизове, и в Нижнем.

Был еще момент на 18-й минуте, когда Нигматуллин потащил сложный удар Кордобы после углового. По тому, как началась игра, вроде бы проходной эпизод, но после этого сюжет начал меняться. «Пари НН» был вынужден действовать первым номером, что для команды Юрана непривычно и нехарактерно. Более того, из-за травмы пришлось менять нацеленного на ворота Марадишвили. Однако вопреки всему хозяева забрали центр поля, добавили в агрессии и пошли отыгрываться. Важный гол забил Калинский — подключился вторым темпом и плотным ударом вогнал мяч в угол.

Хозяева сразу воодушевились и сравняли после стандарта: Трошечкин с близкого расстояния головой переправил мяч в сетку. Кстати, в том эпизоде с автором гола играл Волков — болезненное напоминание об упущенной победе над «Рубином» в матче месячной давности.

После перерыва соперники вернулись к исходным ролям. Поймавший кураж «Нижний» переключился на более привычную игру от обороны с контратаками, и теперь уже гостям нужно было задавать тон игре. И по графику «два через два» пришел черед «Краснодара» забивать: вышедший на замену Са головой по немыслимой дуге отправил мяч в перекладину, а на добивании первым оказался Кордоба.

А еще через 10 минут Сперцян перехитрил Нигматуллина со штрафного, пробив не над стенкой, а во вратарский угол.

Оставалось 10 минут основного времени, но даже эти «+2» не обеспечили «Краснодару» спокойную концовку. Кухарчук один мяч отыграл, добавив этому матчу еще и огненную концовку. «Пари НН» давил, Нигматуллин приходил на угловой, «Краснодар» суетился и паниковал, но все же сохранил победу. 3:4 — таким получилось противостояние команд, которые в первой части сезона пропускали меньше всех.

Победа «Краснодара» с большими оговорками, но недооценивать ее точно нельзя. Во-первых, в 2024 году краснодарцы вообще еще не выигрывали. Во-вторых, в этом сезоне в РПЛ «Пари НН» на своем поле проиграл только один раз — «Зениту». В-третьих, команда Мусаева вернулась на первое место. Да, «Зенит» после домашнего матча с «Балтикой», скорее всего, подвинет черно-зеленых, но тут важнее другое. Уже в следующую субботу в Краснодаре пройдет битва лидеров, и перед ним у «Зенита» уже точно не будет существенного отрыва.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
14
37
Читайте также
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Президент «Урала»: «Бьемся с «Сочи» за выживание. Нас судит Кукуян — арбитр из Сочи»
Колосков — о победе «Краснодара» над «Пари НН»: «Они четыре забили, разве это не чемпионская игра?»
Президент «Урала» Иванов — о пенальти: «Помазун даже не задел Горшкова»
Игрок «Урала» Эмерсон: «Если под тренером зашатается стул, под футболистами тоже — мы в одной лодке»
«Кукуян говорит: «У Ежова весь рот в крови». А мы-то тут при чем?!» Президент «Урала» разнес судейство
Юран нецензурно оценил работу арбитров в матче «Пари НН» с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Два форварда «Спартака» играют в Европе. Стоит ли рассчитывать на возвращение Николсона и Бальде

«Кукуян говорит: «У Ежова весь рот в крови». А мы-то тут при чем?!» Президент «Урала» разнес судейство
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости