Аззи заявил, что поражение от «Динамо» не повлияло на настрой ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Мохамед Аззи рассказал об адаптации в команде и подготовке к дерби со «Спартаком».

— Как проходит ваша адаптация в ЦСКА?

— Я очень рад быть в ЦСКА. Мне приятно, что болельщикам нравится мое выступление. Что касается отличий ЦСКА от махачкалинского «Динамо», то здесь более техничные игроки.

— В каком эмоциональном состоянии команда подходит к дерби со «Спартаком»?

— Поражение от «Динамо» нас не демотивирует. Мы, наоборот, будем работать усерднее. Конечно, мы расстроены поражением. Теперь мы думаем о «Спартаке», работаем и готовимся к этой игре.

24-летний Аззи перешел в ЦСКА из махачкалинского «Динамо» 2 сентября 2026 года.

18 октября ЦСКА уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3 в матче 11-го тура РПЛ. В следующем туре армейцы сыграют со «Спартаком» 25 октября.

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