Зарема еще вернется в «Спартак». Она искренне любит клуб

Хотя столь эмоциональное заявление — ошибка.

Зарема Салихова много сделала для «Спартака» в прошедшем сезоне. Она дралась за красно-белых со всеми, кто как-то угрожал спортивным, репутационным и любым другим интересам клуба.

Зарема мечтала выстроить систему, где есть концепции по направлениям, альтернативные мнения и общее понимание путей развития. Салихова яростно чистила наследие, доставшееся от Цорна, потом помогала выправлять кризис после ухода Газизова. Именно она убедила Федуна оставить Тедеско до конца сезона, и именно это решение привело к серебряному финишу «Спартака».

Лично Зарема, почувствовав непонимание между Газизовым и Тедеско, поддерживала тренера весь сезон. Уезжая из России, Доменико сказал особое спасибо Зареме за то, что решала все его проблемы. Вплоть до замены служебной машины, на которой передвигался тренерский штаб. Дело в том, что после ухода Газизова его машину передали под перевозку Тедеско, Хинкеля и Урванчки. Тот момент совпал с серией поражений, и Тедеско на фарт попросил машину сменить. Это сильно походило на каприз, но Салихова даже в таком моменте тренера поддержала и попросила вернуть немцу старое авто.

Зарема до конца уговаривала Тедеско остаться, вела с ним долгие беседы и, наверно, была одним из самых близких людей к Доменико после ухода Томаса Цорна. Тедеско чувствовал доверие и весной даже менял тактику, поскольку знал, что руководство его поддержит, даже если что-то пойдет не так.

Но очень важно понимать, что в «Спартаке» все решал и решает главный акционер, Леонид Федун. Ручное управление «Спартаком» отработано годами и уходило только в первые месяцы работы Шамиля Газизова, которому Федун дал широчайшие полномочия.

Зарема пыталась что-то поменять, снять с Федуна операционную нагрузку, но совершила ошибку, подумав, что изменения могут случиться быстро. Она попала в ситуацию, когда, вложив в клуб очень много сил и энергии, нужной отдачи не получила. Ее реакция на самом деле понятна с человеческой точки зрения. Знаете, это как целый день собирать кухонный гарнитур, а под конец понять, что стенки прикручены не с той стороны.

Но с точки зрения менеджера я понять ее не могу. В любой организации безумно важна корпоративность. Много лет эталонной корпоративностью обладал ЦСКА, где все работали в одной концепции. «Спартак» в этом смысле сильно страдал, и Зарема как раз хотела привить клубу новую форму организации, в которой все смотрят в одну сторону, но своими словами сейчас многое разрушила.

От ее спичей пострадали практически все.

• Салихова больше не влияет на клуб, хотя много именно ее идей можно и нужно реализовать.

• Болельщики не понимают, как «Спартак» будет выигрывать, когда в руководстве нет согласия, а выбор тренера открыто критикуется бывшим членом совета директоров.

• Руй Витория изначально оказался в положении оправдывающегося, хотя аргументов за то, чем именно он плохой, никто так и не смог привести. Понятно, что он работал в Аравии, где провалил последний сезон, но почему-то все забыли, что в первый сезон он там стал чемпионом. И вообще тот же легендарный Жорже Жезуш сезон-2018/19 провел в «Аль-Хиляль», а сейчас преспокойно работает в «Бенфике». Почему-то для «Бенфики» тренер, приехавший из Аравии, — нормально, а для «Спартака» нет.

Сам Лобановский шесть лет отработал в ОАЭ и Кувейте. Сказалось это на его дальнейшей работе в киевском «Динамо»? Нет. Он вернулся обеспеченным человеком, создал нового украинского гегемона, довел Шевченко, Реброва, Каладзе до топ-клубов и был максимально актуален.

Почему Витория не может пойти по стопам Жезуша, Лобановского и толпы португальских тренеров, я пока не понимаю.

Обиднее всего, что Зарема «Спартаку» была нужна, но нужно было правильное воздействие на Федуна, а не бесконтрольные эмоции. К сожалению, она их не сдержала.

Я не согласен с коллегами, которые говорят, что уход Заремы в клубе никто не заметил. Как можно не заметить уход важного управленца, который несколько последних месяцев де-факто очень многим в клубе руководил? Многие сотрудники «Спартака» в шоке от случившегося, но теперь уже никто ни на что повлиять не может. Слова сказаны.

Лучшим выходом из ситуации, конечно, было ничего не говорить и терпеливо продолжать влиять на Леонида Арнольдовича, выстраивая клуб мечты. Это сложно, энергозатратно, но было бы круто для всех, кроме соперников «Спартака».

Зарема Салихова хлопнула дверью в зале заседаний совдира и ушла. Еще раз повторю: поступок понятный, особенно зная ее пламенную натуру, но слишком резкий.

Правда, есть чувство, что Зарема еще вернется. У нее масса положительных качеств, она здраво мыслит и пошла учиться на футбольного менеджера. И самое главное — она искренне любит «Спартак».