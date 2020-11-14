Корреспондент «СЭ» — о последствиях и причинах такого решения

В наследии всеми нами любимого ЧМ-2018 было два важных обещания, исполнение которых как-то бессрочно отложилось. Во-первых, разобрать временные трибуны стадиона в Екатеринбурге. Во-вторых, использовать паспорта болельщиков для внутренних российских соревнований. И пока на Урале рассуждают о том, что нет ничего более вечного, чем временное, час Fan ID болельщика, похоже, настал.

По первой реакции ясно одно: его введение способно отпугнуть фанатов, которые привыкли ходить на трибуны за воротами. У них любая дополнительная проверка личности вызывает отторжение. Ведь и без того системы видеонаблюдения на стадионах фиксируют не то что каждый шаг — они, кажется, при необходимости могут показать, что у зрителя лежит в кармане.

Внедрение Fan ID требует каких-то бонусов. Например, обещают обнулить черные списки болельщиков, в которые включали людей даже за какие-то совсем стародавние мелкие нарушения. Еще одна компенсация — долгожданное возвращение пива на арены. Но вряд ли это задобрит тех фанатов, которые сейчас в штыки воспринимают появление болельщицких паспортов.

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Для клубов, если отбросить лирику, символичный размен фанаты/пиво — это однозначно хороший расклад. Пенное даст возможность хорошо заработать, это понятно. А нужны ли активные болельщики? За середняков, похоже, недавно ответил «Тамбов», где прагматично признали: играть без зрителей финансово выгоднее. Если говорить глобальнее, то все будет зависеть от того, насколько готовы фан-движения топ-клубов бороться за свое место на стадионах.

Чтобы примерно понять, какой может стать обстановка на трибунах на футболе, достаточно сейчас сходить на хоккей. Если раньше (лет 12 назад и раньше) на трибуны Ледового дворца в Сокольниках вламывался ОМОН, то теперь в «Парке легенд» — огромные плюшевые зайцы и куски пиццы размером с человека. Фанатские сектора ужались до минимума, по всей арене красно-белые и, например, красно-синие сидят вперемешку и кушают попкорн. Ничего плохого в этой идиллической картине в общем-то нет, но, находясь внутри, невозможно прочувствовать — дерби это или рядовой матч с «Нефтехимиком» или «Северсталью».

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Все то же самое может произойти и в футболе. Достаточно сравнить сумасшедшую атмосферу на матче Россия — Англия в 2007-м и то, что было 10 лет спустя на открытии реконструированных «Лужников». На игре с аргентинцами порой даже с верхних рядов было слышно, как игроки подсказывают друг другу. На заполненном 70-тысячнике это выглядело пугающе. На самом чемпионате мира сборная осталась без качественной, слаженной поддержки, а на смену фанатам пришли жующие люди в кокошниках.

К приходу Fan ID на клубный уровень нужно относиться как к неизбежности. То, что атмосфера на футболе и вокруг него уже не будет прежней, стало ясно 10 лет назад, когда Россия получила право на проведение чемпионата мира. Закручивание гаек в отношении активных фанатов — это обычная практика для стран, принимающих крупные турниры. Все это проходили, например, поляки и украинцы перед Евро-2012.

Время идет, все меняется. Кто-то привык драться прямо на стадионе и закидывать омоновцев пластиковыми креслами, следующее поколение посвящало время подготовке перформансов, а принципиальные матчи превращались в бесконечную перебранку между противоположными трибунами. Все это, похоже, уходит в прошлое, и поход на футбол станет альтернативой проведения досуга в кино, цирке и так далее.

К сожалению для тех, кто привык к дымным, огненным и бранным дерби.