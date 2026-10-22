«Игровой момент? Вы за «Спартак» болеете, что ли?» Почему Веллитон так и не сыграл за сборную России

22 октября исполнилось 40 лет одному из самых ярких игроков в современной истории «Спартака».

Веллитон дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и трижды выигрывал серебряные медали в составе красно-белых.

Сейчас уже, наверное, немногие помнят, что именно Веллитон мог стать одним из первых бразильцев, получивших право выступать за сборную России.

Веллитон перешел в «Спартак» летом 2007 года. Москвичи заплатили за его трансфер «Гоясу» 6 миллионов евро.

«Что касается переезда в Москву, то у меня было много предложений, но, посоветовавшись с президентом «Гояса», я выбрал «Спартак». Наш президент был счастлив заработать на моей продаже максимально возможную сумму, а я получил шанс сыграть в европейской Лиге чемпионов. К тому же я слышал, что у «Спартака» больше всего болельщиков в России», — заявил южноамериканец после подписания контракта.

В России на Веллитона также претендовал «Локомотив». Однако железнодорожники в итоге сделали выбор в пользу Питера Одемвингие.

«Для начала надо пробиться в основной состав. Потом стать лучшим снайпером чемпионата России. Ну а потом — выиграть чемпионское звание», — сформулировал Веллитон свои цели в первые дни пребывания в России.

В сезоне-2007 он успел провести за москвичей 12 матчей в чемпионате, забив четыре гола. Следующий сезон получился для бразильца скомканным из-за травм: всего 10 матчей и шесть мячей.

А вот в 2009-м Веллитон продемонстрировал весь свой потенциал. Он забил 21 мяч и стал лучшим бомбардиром РПЛ. В голосовании за звание лучшего игрока чемпионата форвард «Спартака» занял второе место, пропустив вперед Алехандро Домингеса из «Рубина». В 2010-м Веллитон завоевал бронзу в этом голосовании, уступив зенитовцу Данни и армейцу Вагнеру Лав.

— Его сильные качества видны всем невооруженным глазом: к ним в первую очередь относятся умение открываться — это у Веллитона, похоже, врожденное — и высокая скорость, — заметил главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в августе 2009 года. — Несмотря на относительно небольшой рост, бразилец прилично играет головой — благодаря мощи и развитым мышцам взлетает так, что даже...

— Известно, что бразильцы — народ достаточно капризный. Что скажете в этом плане о Веллитоне?

— А откуда повелось, что они капризны? Все люди разные: в Испании, к слову, иногда так о русских отзывались. Определенные проблемы могут возникнуть у любого 20-летнего человека, оказавшегося в далекой чужой стране, но наш нападающий уже полностью адаптировался. Сейчас к нему не то что ни одной претензии нет — он только радует. На поле же бразилец — настоящий боец.

Веллитон и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шанс сыграть за сборную России

В октябре 2009 года нападающий еще не собирался немедленно менять гражданство. Однако возможность выступать за Россию он не отвергал.

В интервью, опубликованном «Советским спортом» 1 октября 2009 года, Веллитон объяснил, почему ему трудно рассчитывать на приглашение в сборную Бразилии:

«В Бразилии попасть в сборную очень сложно. Не потому, что я не подхожу по техническим или физическим характеристикам. Просто я играл не в том клубе».

Он имел в виду свой прежний клуб «Гояс», который не относился к числу главных поставщиков игроков для национальной команды.

Тогда же бразилец сформулировал свою позицию предельно ясно: «Но если мне сделают предложение, то я бы сыграл за сборную России».

К тому моменту Веллитон в 23 матчах РПЛ уже 15 раз огорчил соперников и находился в прекрасной форме. При этом он успел влипнуть в неприятную историю. В дерби с «Динамо» столкновение с Владимиром Габуловым привело к травме вратаря — перелому лицевой кости. Веллитон получил за эпизод лишь желтую карточку. Бело-голубые обратились в КДК с просьбой строже наказать форварда красно-белых.

«Невозможно сказать, нарочно ли он наносил удар Габулову, — заявил тогда генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов. — Специально он бил в лицо или нет, знает только сам Веллитон. Но в то же время очевидно, что динамика эпизода недвусмысленно давала понять: на мяче первым будет голкипер и по правилам ни одним способом опередить его невозможно. Видимо, поэтому нападающий намеренно пошел встык. Нарочно ли он бил в лицо, неизвестно, но влетел в Габулова точно умышленно. Спортсмены такого уровня, как Веллитон, не должны себе позволять играть таким образом».

Сам Веллитон принес извинения голкиперу:

«Приношу свои извинения вратарю «Динамо», которому в борьбе за мяч нанес травму. Я — форвард, меня часто бьют, и я хорошо знаю, что такое грубость и что такое травма, поэтому сам никогда умышленно не ударю. Я откликнулся на передачу, и моей единственной целью было переправить мяч в ворота. Но вратарь первым успел к нему, и у меня уже не оставалось времени ни перепрыгнуть его, ни убрать ногу. Могу повторить, что никакого умысла с моей стороны не было, и надеюсь, что Габулов в скором времени вернется на поле».

Столкновение Веллитона с Владимиром Габуловым в дерби «Спартака» и «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ»

КДК не стал применять к бразильцу дополнительные санкции, но определенный осадок от этой истории, что называется, остался.

«Не собираюсь представлять Веллитона демоном Премьер-лиги, тем более что весь сезон он избегает игровых спадов и, наверное, может считаться самым ценным ее игроком. Однако факт остается фактом. Любой человек, даже на любительском уровне игравший в футбол, посмотрев повтор эпизода, скажет, что бразилец не попытался уйти от контакта, не сбавил темпа и не изменил траектории. Думаю, и сам Веллитон в глубине души понимает, что был неправ и сделал не все возможное, чтобы поберечь здоровье своего коллеги.

Вообще же поступок бразильца автора этих строк не сильно удивил. Если внимательно изучить нынешний сезон Веллитона, то приходишь к выводу, что он получается черно-белым. На одной стороне — его 15 мячей, на другой — рекордные для форвардов Премьер-лиги-2009 семь желтых карточек и постоянные стычки с защитниками.

Только пристальным вниманием и жесткой опекой оппонентов эту черно-белую картину не объяснишь. В конце концов, соотечественника Веллитона из ЦСКА Вагнера Лав костоломы-опекуны жалели еще меньше — но тот, всегда играя на своей волне и словно в наушниках, грубиянам в ответ мило улыбался», — писал обозреватель «СЭ».

До конца чемпионата Веллитон забил еще шесть мячей, подогрев своей результативностью разговоры о том, нужно ли приглашать его в сборную России.

Национальная команда пыталась пробиться на чемпионат мира 2010 года. В ноябре подопечным Гуса Хиддинка предстояло сыграть два стыковых матча со Словенией. Ставку в атаке голландский специалист делал на Романа Павлюченко и Александра Кержакова.

На вопрос журналистов о том, заинтересован ли он в услугах Веллитона, Хиддинк ответил довольно уклончиво:

«Мы должны об этом подумать. Людей, которые могут принести настоящую пользу российскому футболу, мы были бы рады видеть в сборной. У нас, повторюсь, немало кандидатов на эту позицию, но мы не будем говорить «нет»».

Лидер нашей сборной Андрей Аршавин выступил категоричнее.

— Многие говорят о том, что надо дать российское гражданство Веллитону, который способен стать находкой для нашей сборной...

— Я против. Да, когда-то я приветствовал то, что сборная России по баскетболу приняла в свои ряды Холдена и он помог ей выиграть чемпионат Европы. Но в футболе такого представить себе не могу.

— А если бы Веллитон был русским, он пригодился бы сборной?

— Конечно, ведь это очень хороший нападающий. Но он бразилец.

Россия уступила Словении по сумме двух встреч и не попала на чемпионат мира. После ничьей — 2:2 словенцы прошли дальше благодаря правилу выездного гола. Гуса Хиддинка сменил его соотечественник Дик Адвокат.

Веллитон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сезон-2010 Веллитон тоже однозначно мог занести себе в актив: 19 мячей в РПЛ и второе подряд звание лучшего бомбардира первенства.

К маю 2010 года его позиция по поводу сборной России стала определеннее. В интервью «Советскому спорту» он заявил:

«Играть в национальной команде страны, за которую переживают и которую поддерживают миллионы людей, — большая честь».

Веллитон также объяснял, что хотел бы помочь России попасть на чемпионат Европы и следующий чемпионат мира.

Казалось, оставалось лишь дождаться решения руководства российского футбола. Но именно в этот момент выяснилось, что у идеи есть противники.

9 сентября 2010 года вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев публично высказался против приглашения Веллитона:

«Веллитон — гражданин Бразилии, значит, должен играть за сборную Бразилии. Если он нужен сборной своей страны, пусть приглашают».

Но главная часть заявления касалась уже не конкретного нападающего, а самого принципа натурализации:

«Считаю, что это неправильно: сюда не берут — значит, я тут поиграю. Это ведь не клуб. Каждый должен представлять свою страну. Должны свои играть, а не приглашенные или натурализованные».

Чуть позже Акинфеева поддержал Аршавин:

«Мы обсуждали это и пришли к такому выводу: Веллитон — нет, а вот, к примеру, Одемвингие — да. Я сейчас говорю не об их футбольных достоинствах, а о принципе: первый никогда никакого отношения к России не имел, а второй здесь родился, и его мама — россиянка«.

Позиция Адвоката по делу Веллитона была простой:

«Я всегда говорил, что все в этой ситуации зависит от самого футболиста и клуба, — сказал голландец. — Пока у Веллитона нет российского паспорта, сравнивать его с другими нападающими не имеет смысла».

«Спартак» же не спешил оформлять Веллитону российский паспорт. В клубе считали, что этим вопросом прежде всего должен заниматься РФС. Вот отрывок из интервью Валерия Карпина «Советскому спорту»:

— Мы Веллитону не предлагали делать заявление о желании выступать за сборную России.

— Многие люди наверняка будут искать в этом решении не только спортивную подоплеку. Вы часом не обещали поднять Веллитону зарплату, если он не будет считаться легионером?

— По какой причине мы должны это делать?

— Игрок с российским паспортом при лимите на легионеров гораздо ценнее.

— Это футболисты так думают, что они ценнее. Клубы так не считают. Да и не думаю, что какую-то роль здесь может играть финансовая сторона дела.

— Каким вы представляете дальнейшее развитие событий?

— Если в сборной заинтересованы в Веллитоне, то, возможно, со стороны Российского футбольного союза последуют какие-то действия. Пока у меня не было по этому поводу разговоров ни с Диком Адвокатом, ни с представителями РФС.

А в 2011 году бразилец сам еще сильнее снизил вероятность своего попадания в нашу сборную.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Спартака» Веллитон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Травма Акинфеева

На 30-й минуте дерби ЦСКА — «Спартак» Акинфеев вышел за пределы штрафной, чтобы не позволить Веллитону добраться до верхового мяча. Вратарь опередил нападающего и сыграл головой, но бразилец все же врезался в армейца. Игорь неудачно приземлился на синтетический газон «Лужников» и почти сразу показал, что ему требуется замена. Камеры запечатлели лицо разгневанного голкипера, которого уносили с поля на носилках.

«Судя по всему, травма очень серьезная... Симптомы указывают на повреждение крестообразной связки. Мы можем его потерять на полгода. Хочу выразить искреннее возмущение поступком Веллитона! Когда ты прыгаешь прямо в соперника, значит, пытаешься намеренно нанести ему травму. Для Веллитона это система. Вспомните повреждение лицевой кости Габулова. Вспомните рану живота, которую получил от бразильца все тот же Акинфеев. Стараниями Веллитона у нас во второй раз на долгий срок выпадает вратарь национальной сборной. Просто потому, что бразильцу захотелось в него прыгнуть! Лишились голкипера перед важными матчами чемпионата, перед Лигой чемпионов! Это безобразие! А действия судьи в этом эпизоде оценивать не хочу...» — сказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

Столкновение Веллитона и Игоря Акинфеева в дерби «Спартака» и ЦСКА. Фото Никита Успенский и Алексей Иванов, архив «СЭ»

Главный тренер красно-белых Валерий Карпин встал на защиту своего форварда:

«Акинфеев головой пытался выбить мяч, и Веллитон тоже в мяч играл. Вратарь такой же игрок, как все. То, что единоборство закончилось для него неудачно, — несчастный случай, о чем мы сожалеем...»

«Я несколько раз внимательно смотрел повтор столкновения Веллитона и Акинфеева, — писал в своем материале о дерби обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер. — И все больше убеждался: шансов — да и намерений — сыграть в мяч у форварда не было никаких. Голкипер выпрыгнул раньше, взлетел намного выше — а бразилец, явно запаздывая, пошел коленом в заднюю поверхность его бедра. Мяча там не было и в помине.

Разумеется, Веллитон не собирался травмировать Акинфееву именно «кресты». Да, будут правы и те, кто скажет: выйдя за пределы штрафной, вратарь превратился в глазах судей в обычного защитника, потеряв неприкосновенность. В том числе и поэтому на красную карточку фол не тянул, и Сергей Карасев в соответствии с буквой правил игры предъявил Веллитону желтую. Проблема в том, что за лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов России — богатая «кредитная история» нанесения травм вратарям. И почему-то в особенности вратарям нашей сборной.

И теперь стоит окончательно согласиться с ее игроками, столь яростно год назад протестовавшими против идеи его натурализации. Всем памятен эпизод, как Веллитон не убрал ногу, сломав скулу Владимиру Габулову. Была пара инцидентов и с тем же Акинфеевым — правда, не настолько серьезных, как сейчас».

«Практически все, с кем говорил в сборной, мягко говоря, осуждают Веллитона, — заметил, в свою очередь, форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко. — Но, может, он просто приучен так играть и делал все на автомате? Все люди разные, и к каждому в голову не залезешь. Но, конечно, количество травм, нанесенных Веллитоном вратарям, уж слишком велико...»

— А какие санкции нужно применить к Веллитону? — спросили журналисты полузащитника сборной и «Зенита» Романа Широкова.

— Продать его куда-нибудь.

— Но там же игровой момент был.

— Очень игровой! Вы болельщик «Спартака», что ли?

Веллитон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

7 сентября КДК РФС дисквалифицировал Веллитона на шесть матчей. Решение было принято на основании пункта 4 статьи 94 дисциплинарного регламента — «за грубую игру, повлекшую травму соперника». «Спартак» подал апелляцию, после чего срок дисквалификации сократили до трех матчей.

В целом в сезоне-2011 результативность бразильца пошла на спад. Сказались негативный фон вокруг него, дисквалификация, травмы и, по мнению Карпина, отношение футболиста к тренировочному процессу и режиму. Речи о его возможном приглашении в сборную России уже, конечно, не шло.

В феврале 2013 года Веллитон отправился в аренду в бразильский «Гремио». Больше в чемпионате России он не играл.

«Веллитон? Играл он и играл, не тренировался, нарушал режим. Пока ты молодой, тебе двадцать лет, это прокатывает. В двадцать пять — перестает. Вот и все!» — рассуждал позднее в одном из интервью Валерий Карпин.

«Я очень хотел играть за сборную России. Но я не знаю, почему этого не случилось», — признавался Веллитон спустя годы.