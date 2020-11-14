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Прядкин — о введении Fan ID: «Приоритет РПЛ — безопасное и комфортное проведение футбольных матчей»

16:22
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Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что в следующем сезоне чемпионата России будет введена система Fan ID.

«РПЛ совместно с РФС ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти — сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя.

Приоритет РПЛ — безопасное и комфортное проведение футбольных матчей", — говорится в заявлении Прядкина.

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