Прядкин — о введении Fan ID: «Приоритет РПЛ — безопасное и комфортное проведение футбольных матчей»
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что в следующем сезоне чемпионата России будет введена система Fan ID.
«РПЛ совместно с РФС ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти — сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя.
Приоритет РПЛ — безопасное и комфортное проведение футбольных матчей", — говорится в заявлении Прядкина.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.