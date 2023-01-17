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Как Сычевой стал Писарским: форвард поменял фамилию в честь отчима, которого считает родным отцом

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Писарский.
Фото ФК «Крылья Советов»
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На футболке Владимира уже новая фамилия, но в паспорте — старая.

Во второй части сезона РПЛ новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой будет выступать под фамилией Писарский. Об этом самарцы сообщили еще во время презентации футболиста.

Владимир Писарский. «Я не против повторить путь Сергеева». Писарский (Сычевой) — об отступных для «Зенита», конкуренции с Промесом и другом

При этом пресс-службе «Крыльев» футболист рассказывал, что пока не поменял документы и де-факто остается Сычевым.

По данным «СЭ», на данный момент в паспорте футболиста действительно стоит фамилия Сычевой. Но он может нанести на футболку новую фамилию и играть под ней в официальных матчах, как это делают футболисты, использующие псевдонимы или сокращения. На сборах «Крыльев Советов» Владимир играет в форме с фамилией Писарский.

Владимир Писарский (слева). Фото ФК «Крылья Советов»
ФК «Крылья Советов»

Нападающий хотел поменять фамилию еще перед сезоном, но и тогда не успел оформить документы. Поэтому начал чемпионат с фамилией биологического отца.

Но уже после первого хет-трика, когда о форварде заговорили в медиа, он сразу дал понять, что не хочет, чтобы его отождествляли с этой фамилией.

«Все, что связано с фамилией, останется в этом сезоне. Сейчас буду заниматься этим вопросом. Хочу, чтобы на спине была написана фамилия Писарский и все это видели», — отмечал игрок.

В матче с «Динамо» Владимир отпраздновал первый гол, сняв майку, под которой была белая футболка с фамилией Писарский и 77-м номером на спине.

Владимир Писарский. Фото Скриншот трансляции
Скриншот трансляции

А спереди был другой принт — не менее трогательный.

Владимир Писарский. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владимир Писарский.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«У меня отчим с детства, у него фамилия Писарский — он меня с мамой воспитал. Хочу поменять фамилию, потому что этот отец был с детства, считаю его родным папой, — объяснял игрок «СЭ». — Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально».

Видимо, оформить документы за пару месяцев перед переездом в Самару у него не получилось. На сайте РПЛ он пока заявлен как Сычевой. Но «Крылья» в своих соцсетях уже представляют форварда с фамилией Писарский.

Видимо, как только документы будут готовы, Сычевой станет Писарским на сайте РПЛ и в официальных протоколах.

Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
1
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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