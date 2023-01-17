Как Сычевой стал Писарским: форвард поменял фамилию в честь отчима, которого считает родным отцом
Во второй части сезона РПЛ новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой будет выступать под фамилией Писарский. Об этом самарцы сообщили еще во время презентации футболиста.
При этом пресс-службе «Крыльев» футболист рассказывал, что пока не поменял документы и де-факто остается Сычевым.
По данным «СЭ», на данный момент в паспорте футболиста действительно стоит фамилия Сычевой. Но он может нанести на футболку новую фамилию и играть под ней в официальных матчах, как это делают футболисты, использующие псевдонимы или сокращения. На сборах «Крыльев Советов» Владимир играет в форме с фамилией Писарский.
Нападающий хотел поменять фамилию еще перед сезоном, но и тогда не успел оформить документы. Поэтому начал чемпионат с фамилией биологического отца.
Но уже после первого хет-трика, когда о форварде заговорили в медиа, он сразу дал понять, что не хочет, чтобы его отождествляли с этой фамилией.
«Все, что связано с фамилией, останется в этом сезоне. Сейчас буду заниматься этим вопросом. Хочу, чтобы на спине была написана фамилия Писарский и все это видели», — отмечал игрок.
В матче с «Динамо» Владимир отпраздновал первый гол, сняв майку, под которой была белая футболка с фамилией Писарский и 77-м номером на спине.
А спереди был другой принт — не менее трогательный.
«У меня отчим с детства, у него фамилия Писарский — он меня с мамой воспитал. Хочу поменять фамилию, потому что этот отец был с детства, считаю его родным папой, — объяснял игрок «СЭ». — Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально».
Видимо, оформить документы за пару месяцев перед переездом в Самару у него не получилось. На сайте РПЛ он пока заявлен как Сычевой. Но «Крылья» в своих соцсетях уже представляют форварда с фамилией Писарский.
Видимо, как только документы будут готовы, Сычевой станет Писарским на сайте РПЛ и в официальных протоколах.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
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3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2